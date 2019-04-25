Не виключають російський слід: поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула

Не виключають російський слід: поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула
Правоохоронці розглядають три основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Поліція не виключає причетність Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все це, звичайно, замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне це вбивство у зв'язку з особистою неприязню". - сказав Нєбитов.

За його словами, слідство також не відкидають ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна Росія, оскільки активіст мав активну проукраїнську позицію.

"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, зранку 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ганул, вбивство, слідство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
Не виключають російський слід: поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула
Сьогодні, 19:15
Волинь приймає національний чемпіонат з козацького двобою
Сьогодні, 18:40
Не стало Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Волинянин палицею забив односельця Волинянин палицею забив односельця
25 квітень, 2019, 12:26
Нардеп від Волині зустрівся з матір'ю загиблої Катерини Литкіної Нардеп від Волині зустрівся з матір'ю загиблої Катерини Литкіної
16 вересень, 2016, 17:03
До довічного засудили росіянина, який у Німеччині вбив українського воїна, сім'я якого живе на Волині До довічного засудили росіянина, який у Німеччині вбив українського воїна, сім'я якого живе на Волині
07 березень, 21:16
«Замордував і вивіз бабусю помирати», – внучка померлої біля Луцька жінки звинувачує батька «Замордував і вивіз бабусю помирати», – внучка померлої біля Луцька жінки звинувачує батька
22 лютий, 14:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Не виключають російський слід: поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула
Сьогодні, 19:15
 0
Волинь приймає національний чемпіонат з козацького двобою
Сьогодні, 18:40
 0
Не стало Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8