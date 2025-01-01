Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 березня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг❄️, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.



Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° морозу , вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі невеликий сніг❄️, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.На дорогах подекуди ожеледиця.Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу , вдень 2-7° тепла.

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