Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 березня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг❄️, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу , вдень 2-7° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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