Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 березня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий сніг❄️, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу , вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 березня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий сніг❄️, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу , вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
Волинь приймає національний чемпіонат з козацького двобою
Сьогодні, 18:40
Не стало Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 18:01