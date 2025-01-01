У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО





Однак насправді ситуація виглядала інакше, повідомили у



"Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області. На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.



За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.



"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - наголошують у ТЦК.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі поширюється відео, на якому військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування Волинської області начебто порушують норми поведінки щодо військовозобов’язаного.Однак насправді ситуація виглядала інакше, повідомили у Волинському Терцентрі комплектування і соцпідтримки "Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області. На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян."Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - наголошують у ТЦК.

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