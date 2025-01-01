У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО

У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО
У мережі поширюється відео, на якому військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування Волинської області начебто порушують норми поведінки щодо військовозобов’язаного.

Однак насправді ситуація виглядала інакше, повідомили у Волинському Терцентрі комплектування і соцпідтримки.

"Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області. На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.

"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - наголошують у ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ух які настирливі
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак
Сьогодні, 22:09
Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук
Сьогодні, 21:16
У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині ТЦК спіймали чоловіка, який гуляв із псом, тварину нібито лишили посеред вулиці. ДЕТАЛІ ІНЦИДЕНТУ На Волині ТЦК спіймали чоловіка, який гуляв із псом, тварину нібито лишили посеред вулиці. ДЕТАЛІ ІНЦИДЕНТУ
02 березень, 12:28
У Луцьку судять чоловіка, який стріляв біля ТЦК У Луцьку судять чоловіка, який стріляв біля ТЦК
28 лютий, 22:42
ДБР викрило посадовця ЗСУ на організації корупційної схеми у волинському ТЦК ДБР викрило посадовця ЗСУ на організації корупційної схеми у волинському ТЦК
27 лютий, 10:37
Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста
16 лютий, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак
Сьогодні, 22:09
 0
Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
 0
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8