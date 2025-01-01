У Луцьку чоловік, втікаючи, погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та перехожим. ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
У мережі поширюється відео, на якому військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування Волинської області начебто порушують норми поведінки щодо військовозобов’язаного.
Однак насправді ситуація виглядала інакше, повідомили у Волинському Терцентрі комплектування і соцпідтримки.
"Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області. На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.
"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - наголошують у ТЦК.
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Однак насправді ситуація виглядала інакше, повідомили у Волинському Терцентрі комплектування і соцпідтримки.
"Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області. На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.
"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - наголошують у ТЦК.
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Коментарі 1
Ух які настирливі
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