Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук

Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук
Від тяжкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Микола Філончук.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"На жаль, маємо втрату в громаді.

Сьогодні, 15 березня, від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка Філончук Микола Миколайович, 1975 року народження. Микола був призваний на військову службу в липні 2024 року. Без сина залишилася мама Парасковія Йонівна, без батька - діти Миколи.

Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним померлого. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 16 березня, у Лишнівці.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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