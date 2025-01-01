Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук
Сьогодні, 21:16
Від тяжкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Микола Філончук.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"На жаль, маємо втрату в громаді.
Сьогодні, 15 березня, від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка Філончук Микола Миколайович, 1975 року народження. Микола був призваний на військову службу в липні 2024 року. Без сина залишилася мама Парасковія Йонівна, без батька - діти Миколи.
Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним померлого. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 16 березня, у Лишнівці.
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"На жаль, маємо втрату в громаді.
Сьогодні, 15 березня, від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка Філончук Микола Миколайович, 1975 року народження. Микола був призваний на військову службу в липні 2024 року. Без сина залишилася мама Парасковія Йонівна, без батька - діти Миколи.
Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним померлого. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 16 березня, у Лишнівці.
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