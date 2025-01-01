Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук

Микола Філончук.



Про це



"На жаль, маємо втрату в громаді.



Сьогодні, 15 березня, від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка Філончук Микола Миколайович, 1975 року народження. Микола був призваний на військову службу в липні 2024 року. Без сина залишилася мама Парасковія Йонівна, без батька - діти Миколи.



Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним померлого. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 16 березня, у Лишнівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від тяжкої хвороби помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді."На жаль, маємо втрату в громаді.Сьогодні, 15 березня, від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка Філончук Микола Миколайович, 1975 року народження. Микола був призваний на військову службу в липні 2024 року. Без сина залишилася мама Парасковія Йонівна, без батька - діти Миколи.Прилісненська громада висловлює щирі слова співчуття рідним померлого. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховання відбудеться завтра, 16 березня, у Лишнівці.

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