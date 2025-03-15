Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи, яка братиме участь у мирних перемовинах.



Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, опублікованому на президентському сайті, пише



"Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру", – зазначено у документі.



Також так вказано, що до складу групи входять:



Єрмак Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України. Він очілює делегацію



Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України, член делегації



Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, член делегації



Паліса Павло Сергійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації.



Розпорядженням президента глава делегації має право:



вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;



залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.



Зеленський підписав розпорядження 15 березня 2025 року.



Саме такий склад делегації представляв Україну 11 березня у Джидді на зустрічі із представниками США.



У підсумку переговорів у Джидді, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.



Під час спілкування з журналістами 12 березня Зеленський сказав, що у Джидді обговорювали й деталі, яких немає в заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизатвердив склад переговорної групи, яка братиме участь у мирних перемовинах.Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, опублікованому на президентському сайті, пише LB.ua "Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру", – зазначено у документі.Також так вказано, що до складу групи входять:- Керівник Офісу Президента України. Він очілює делегацію– Міністр закордонних справ України, член делегації– Міністр оборони України, член делегації– Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації.Розпорядженням президента глава делегації має право:вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.Зеленський підписав розпорядження 15 березня 2025 року.Саме такий склад делегації представляв Україну 11 березня у Джидді на зустрічі із представниками США.У підсумку переговорів у Джидді, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.Під час спілкування з журналістами 12 березня Зеленський сказав, що у Джидді обговорювали й деталі, яких немає в заяві.

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