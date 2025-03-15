Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак

Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи, яка братиме участь у мирних перемовинах.

Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, опублікованому на президентському сайті, пише LB.ua.

"Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру", – зазначено у документі.

Також так вказано, що до складу групи входять:

Єрмак Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України. Він очілює делегацію

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України, член делегації

Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, член делегації

Паліса Павло Сергійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Розпорядженням президента глава делегації має право:

вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Зеленський підписав розпорядження 15 березня 2025 року.

Саме такий склад делегації представляв Україну 11 березня у Джидді на зустрічі із представниками США.

У підсумку переговорів у Джидді, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Під час спілкування з журналістами 12 березня Зеленський сказав, що у Джидді обговорювали й деталі, яких немає в заяві.

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Теги: Україна, росія, війна
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