16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає заступник начальника управління КОРД у Волинській області Олександр Шумський (на фото).
Бажаємо міцного здоров’я і мирного неба. Нехай будь-яка справа приносить успіх, а кожен день буде насиченим і плідним. Підлеглі хай щиро поважають, а рідні міцно люблять.
Терпіння і задоволення від повсякденної роботи, підкорення нових життєвих висот. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями.
Також цього дня народилися ексдепутат Луцької міської ради Петро Нестерук та журналістка Богдана Колядюк.
День ангела у цей день святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.
Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.
16 березня 1976 року відбулася прем’єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем народження Волинського обласного театру ляльок.
Народився Микола Бурачек (1871)
Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).
2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.
Ведмедиця півдня бігала між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть вдалося її погодувати.
Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося викликати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останньому вдалося без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили у Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.
Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)
16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.
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Бажаємо міцного здоров’я і мирного неба. Нехай будь-яка справа приносить успіх, а кожен день буде насиченим і плідним. Підлеглі хай щиро поважають, а рідні міцно люблять.
Терпіння і задоволення від повсякденної роботи, підкорення нових життєвих висот. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями.
Також цього дня народилися ексдепутат Луцької міської ради Петро Нестерук та журналістка Богдана Колядюк.
День ангела у цей день святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.
Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.
16 березня 1976 року відбулася прем’єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем народження Волинського обласного театру ляльок.
Народився Микола Бурачек (1871)
Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).
2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.
Ведмедиця півдня бігала між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть вдалося її погодувати.
Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося викликати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останньому вдалося без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили у Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.
Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)
16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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