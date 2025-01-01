16 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає заступник начальника управління КОРД у Волинській області(на фото).Бажаємо міцного здоров’я і мирного неба. Нехай будь-яка справа приносить успіх, а кожен день буде насиченим і плідним. Підлеглі хай щиро поважають, а рідні міцно люблять.Терпіння і задоволення від повсякденної роботи, підкорення нових життєвих висот. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями.Також цього дня народилися ексдепутат Луцької міської радита журналісткаДень ангела у цей день святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.16 березня 1976 року відбулася прем’єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем народження Волинського обласного театру ляльок.Народився(1871)Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.Ведмедиця півдня бігала між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть вдалося її погодувати.Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося викликати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останньому вдалося без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили у Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.