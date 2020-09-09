Волинянину, який погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та цивільним, оголосили про підозру

Волинянину, який погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та цивільним, оголосили про підозру
Фігуранту, який вчинив хуліганство посеред дня у Луцьку, слідчі оголосили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні в обласному центрі громадянин, 1984 року народження, під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК Волинської області вчинив грубе порушення громадського порядку.

Він погрожував військовослужбовцям ТЦК та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору.

Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.350 Кримінального Кодексу.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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Теги: Луцьк, поліція, хуліганство
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