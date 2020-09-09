Волинянину, який погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та цивільним, оголосили про підозру





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Сьогодні в обласному центрі громадянин, 1984 року народження, під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК Волинської області вчинив грубе порушення громадського порядку.



Він погрожував військовослужбовцям ТЦК та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору.



Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.



За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.350 Кримінального Кодексу.



Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фігуранту, який вчинив хуліганство посеред дня у Луцьку , слідчі оголосили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні в обласному центрі громадянин, 1984 року народження, під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК Волинської області вчинив грубе порушення громадського порядку.Він погрожував військовослужбовцям ТЦК та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору.Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.296 та ч.1 ст.350 Кримінального Кодексу.Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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