У Луцьку горіла квартира

У Луцьку горіла квартира
Сьогодні о 16:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на другому поверсі по вул. Ніла Хасевича в м. Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули підрозділи 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України області.

Вогнеборці організували дві ланки газодимозахисної служби для роботи в задимленому середовищі. Провели евакуацію мешканців. Постраждалих немає.

Пожежу локалізували о 16:49, ліквідували о 16:56. Для гасіння подали два водяних стволи.

Причина загоряння встановлюється.
У Луцьку горіла квартира
У Луцьку горіла квартира
У Луцьку горіла квартира

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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