У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 20:19
Сьогодні о 16:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на другому поверсі по вул. Ніла Хасевича в м. Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули підрозділи 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України області.
Вогнеборці організували дві ланки газодимозахисної служби для роботи в задимленому середовищі. Провели евакуацію мешканців. Постраждалих немає.
Пожежу локалізували о 16:49, ліквідували о 16:56. Для гасіння подали два водяних стволи.
Причина загоряння встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули підрозділи 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України області.
Вогнеборці організували дві ланки газодимозахисної служби для роботи в задимленому середовищі. Провели евакуацію мешканців. Постраждалих немає.
Пожежу локалізували о 16:49, ліквідували о 16:56. Для гасіння подали два водяних стволи.
Причина загоряння встановлюється.
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