У Луцьку горіла квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули підрозділи 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України області.



Вогнеборці організували дві ланки газодимозахисної служби для роботи в задимленому середовищі. Провели евакуацію мешканців. Постраждалих немає.



Пожежу локалізували о 16:49, ліквідували о 16:56. Для гасіння подали два водяних стволи.



Причина загоряння встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні о 16:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на другому поверсі по вул. Ніла Хасевича в м. Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули підрозділи 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України області.Вогнеборці організували дві ланки газодимозахисної служби для роботи в задимленому середовищі. Провели евакуацію мешканців. Постраждалих немає.Пожежу локалізували о 16:49, ліквідували о 16:56. Для гасіння подали два водяних стволи.Причина загоряння встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію