У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині

У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині
У Луцьку в басейні рятувальники допомогли дитині, яка засунула палець у водяну форсунку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Ввечері 14 березня о 20:27 год до рятувальників надійшов виклик: у Луцьку в басейні спорткомплексу 11-річна дитина під час купання засунула палець у водяну форсунку та не змогла його витягнути.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за допомогою спеціального інструменту – гравера – вивільнили палець дитини та передали її медикам.

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Теги: рятувальники, допомога, дитина
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