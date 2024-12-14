У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині

У Луцьку в басейні рятувальники допомогли дитині, яка засунула палець у водяну форсунку.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Ввечері 14 березня о 20:27 год до рятувальників надійшов виклик: у Луцьку в басейні спорткомплексу 11-річна дитина під час купання засунула палець у водяну форсунку та не змогла його витягнути.Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за допомогою спеціального інструменту – гравера – вивільнили палець дитини та передали її медикам.