У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині
Сьогодні, 12:11
У Луцьку в басейні рятувальники допомогли дитині, яка засунула палець у водяну форсунку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Ввечері 14 березня о 20:27 год до рятувальників надійшов виклик: у Луцьку в басейні спорткомплексу 11-річна дитина під час купання засунула палець у водяну форсунку та не змогла його витягнути.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за допомогою спеціального інструменту – гравера – вивільнили палець дитини та передали її медикам.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Ввечері 14 березня о 20:27 год до рятувальників надійшов виклик: у Луцьку в басейні спорткомплексу 11-річна дитина під час купання засунула палець у водяну форсунку та не змогла його витягнути.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за допомогою спеціального інструменту – гравера – вивільнили палець дитини та передали її медикам.
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