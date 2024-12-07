У Луцькому зоопарку з клумби вкрали квіти

У Луцькому зоопарку з клумби вкрали квіти
У Луцькому зоопарку з клумби вкрали квіти, висаджені тиждень тому.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці зоопарку.

"Тиждень! Аж цілий тиждень у нас не крали квітів, які ми висадили з початком весни, аби ви приходили у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста.

А сьогодні прийшли на роботу – й закипіли від злості. При вході до зоопарку у клумбах якийсь «поціновувач» або «поціновувачка» прекрасного вирішили прорідити наші насадження. А називаючи речі своїми іменами – вкрали примули.

Ціна питання – 100 гривень. Бо стільки вартує один кущик. Але суть не у грошах, а в ставленні до чужої праці задля загального блага та завданні шкоди.

На щастя для нас і – дуже сподіваємося – на жаль та штраф для зловмисників, ця «спецоперація» потрапила під запис камери. Тож – заяву написали. Муніципальна варта відео надасть. Віримо, до зловмисників знайдуть і вони будуть відповідати за свій вчинок. Бо непокаране зло зростає. Вандалізм має конкретні обличчя. А отже – потрібне конкретне покарання", - йдеться у дописі звіринця.

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Теги: луцький зоопарк, крадіжка примул
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