У Луцькому зоопарку з клумби вкрали квіти, висаджені тиждень тому.Про це повідомили на фейсбук-сторінці зоопарку."Тиждень! Аж цілий тиждень у нас не крали квітів, які ми висадили з початком весни, аби ви приходили у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста.А сьогодні прийшли на роботу – й закипіли від злості. При вході до зоопарку у клумбах якийсь «поціновувач» або «поціновувачка» прекрасного вирішили прорідити наші насадження. А називаючи речі своїми іменами – вкрали примули.Ціна питання – 100 гривень. Бо стільки вартує один кущик. Але суть не у грошах, а в ставленні до чужої праці задля загального блага та завданні шкоди.На щастя для нас і – дуже сподіваємося – на жаль та штраф для зловмисників, ця «спецоперація» потрапила під запис камери. Тож – заяву написали. Муніципальна варта відео надасть. Віримо, до зловмисників знайдуть і вони будуть відповідати за свій вчинок. Бо непокаране зло зростає. Вандалізм має конкретні обличчя. А отже – потрібне конкретне покарання", - йдеться у дописі звіринця.