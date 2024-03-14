Їли куліш та спілкувалися: як у Луцьку відзначили День українського добровольця





На зустріч запросили ветеранів війни, військовослужбовців, які перебувають в Луцьку на лікуванні чи у відпустці, волонтерів та волинян, розповіла Олена Третяк.



З її слів, мета заходу — дати можливість ветеранам побачити своїх побратимів, поспілкуватися, щоб кожен з українців знав і поважав те, чим вони пожертвували.



Військовослужбовець Андрій Федун добровольцем став на захист України у 2014-му році. Після року служби повернувся додому. На початку повномасштабної, знову добровольцем, пішов у військо. Через поранення у 2025-му повернувся в рідне місто.



"Мене вже списали після тяжкого поранення, я вже тиждень як тут. Був на кордоні Донецької та Луганської області, населений пункт Терни, який зараз під окупацією. Після поранення не всі "запчасті подіставали", ще залишилось, але лікарі бояться лізти, щоб не нашкодити", — говорить Андрій Федун.



Чоловік та єдиний син у лютому 2022 стали добровольцями, розказує лучанка Тетяна Ганіговська.



"Почалася війна, просинаюсь, кричу — "Микола, війна!" Він вдівся і пішов, все — він у військкоматі! Я кричала, я плакала, документи забрала — нічого не допомагало. Син Артем встав і каже: "Мама пробач, тато пішов і я піду за ним ", — каже Тетяна Ганіговська.



На той момент, коли її син пішов до війська, йому було 24 роки. Хлопець не служив навіть строкову службу, а вступив у добровольчий "Правий сектор".



"Провоювали в ССО десь до року, потім створили 67-му бригаду і зараз воюю в 67 бригаді. Наразі на лікуванні", — каже Артем Ганіговський.



З сином Артемом батько Микола вперше зустрівся через рік після початку повномасштабного вторгнення, у боях під Куп'янськом на Харківщині.



Під час зустрічі ветеранів війни годували кулішем, діяла виставка собак та виставка, яку організували представники центру підготовки операторів БпЛА "Чорний лелека".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більше сотні людей зібрались у регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку в День українського добровольця 14 березня.На зустріч запросили ветеранів війни, військовослужбовців, які перебувають в Луцьку на лікуванні чи у відпустці, волонтерів та волинян, розповіла Суспільному співорганізаторка заходуЗ її слів, мета заходу — дати можливість ветеранам побачити своїх побратимів, поспілкуватися, щоб кожен з українців знав і поважав те, чим вони пожертвували.Військовослужбовецьдобровольцем став на захист України у 2014-му році. Після року служби повернувся додому. На початку повномасштабної, знову добровольцем, пішов у військо. Через поранення у 2025-му повернувся в рідне місто."Мене вже списали після тяжкого поранення, я вже тиждень як тут. Був на кордоні Донецької та Луганської області, населений пункт Терни, який зараз під окупацією. Після поранення не всі "запчасті подіставали", ще залишилось, але лікарі бояться лізти, щоб не нашкодити", — говорить Андрій Федун.Чоловік та єдиний син у лютому 2022 стали добровольцями, розказує лучанка Тетяна Ганіговська."Почалася війна, просинаюсь, кричу — "Микола, війна!" Він вдівся і пішов, все — він у військкоматі! Я кричала, я плакала, документи забрала — нічого не допомагало. Син Артем встав і каже: "Мама пробач, тато пішов і я піду за ним ", — каже Тетяна Ганіговська.На той момент, коли її син пішов до війська, йому було 24 роки. Хлопець не служив навіть строкову службу, а вступив у добровольчий "Правий сектор"."Провоювали в ССО десь до року, потім створили 67-му бригаду і зараз воюю в 67 бригаді. Наразі на лікуванні", — каже Артем Ганіговський.З сином Артемом батько Микола вперше зустрівся через рік після початку повномасштабного вторгнення, у боях під Куп'янськом на Харківщині.Під час зустрічі ветеранів війни годували кулішем, діяла виставка собак та виставка, яку організували представники центру підготовки операторів БпЛА "Чорний лелека".

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