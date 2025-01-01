Скільки коштує березовий сік на Волині





За що ж так цінять його? У березовому соку містяться органічні кислоти, дубильні речовини, мінеральні речовини, залізо, калій, кальцій, глюкоза, фруктоза, фітонциди. Вживання березового соку сприяє розщеплюванню каменів в сечовому міхурі і нирках, очищенню крові, посиленню обмінних процесів.



Журналісти сайту



У Нововолинську продають сік по 5-6 грн/л.



У Вербці Ковельського району дешевше – по 4 грн/л.



А от у Луцьку березовий сік продають вже по 10 гривень за літр.



У Рокинях за літр просять теж по 10 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уже стартував сезон збору березового соку. Смачний і корисний напій продають за різними цінами.За що ж так цінять його? У березовому соку містяться органічні кислоти, дубильні речовини, мінеральні речовини, залізо, калій, кальцій, глюкоза, фруктоза, фітонциди. Вживання березового соку сприяє розщеплюванню каменів в сечовому міхурі і нирках, очищенню крові, посиленню обмінних процесів.Журналісти сайту «Конкурент» промоніторили ціни на цей сік у різних містах і селах Волині.У Нововолинську продають сік по 5-6 грн/л.У Вербці Ковельського району дешевше – по 4 грн/л.А от у Луцьку березовий сік продають вже по 10 гривень за літр.У Рокинях за літр просять теж по 10 грн.

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