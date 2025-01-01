Назвали причину, через яку НСЗУ призупинила фінансування волинскій лікарні

Національна служба здоров'я України призупиняє оплати 36 медичним закладам. У списку медзакладів є волинська лікарня.Про це повідомили на сайті НСЗУ.Серед тих, кому призупинили виплати, є Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання».Підставою стало ненадання цими лікарнями запитуваних обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій.Раніше НСЗУ проаналізувала інформацію щодо внесених в ЕСОЗ медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи і витрати (1-НС) за 2024 рік. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким та свідчив про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт. НСЗУ надіслала листи до 206 медичних закладів було надіслано з вимогою надати пояснення та підтверджуючі документи щодо виявлених обставин у термін до 27 березня 2025 року.Станом на 13 травня 2025 року, 36 медичних закладів з цього переліку не надали обґрунтованих пояснень та/або заперечень. Відповідно умов договору, НСЗУ має право зупинити оплату послуг за відповідним пакетом у випадку, якщо надавач не надає запитувані документи та/або інформацію у встановлені строки або в повному обсязі.