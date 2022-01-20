Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО

Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
У місті Ковель на Волині зіткнулися легковий автомобіль та бус.

Про це повідомляють у телеграм-каналах.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Відродження. На фото, опублікованих у мережі, видно, що легковик і бус зазнали серйозних механічних пошкоджень. Бус внаслідок ДТП перекинувся на бік, а легковий автомобіль врізався ще й в опору зовнішнього освітлення.

Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО


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Теги: Волинь, Ковель, аварія, зіткнення
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