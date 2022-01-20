Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО





Про це повідомляють у телеграм-каналах.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Відродження. На фото, опублікованих у мережі, видно, що легковик і бус зазнали серйозних механічних пошкоджень. Бус внаслідок ДТП перекинувся на бік, а легковий автомобіль врізався ще й в опору зовнішнього освітлення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель на Волині зіткнулися легковий автомобіль та бус.Про це повідомляють у телеграм-каналах.Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Відродження. На фото, опублікованих у мережі, видно, що легковик і бус зазнали серйозних механічних пошкоджень. Бус внаслідок ДТП перекинувся на бік, а легковий автомобіль врізався ще й в опору зовнішнього освітлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію