Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 21:53
У місті Ковель на Волині зіткнулися легковий автомобіль та бус.
Про це повідомляють у телеграм-каналах.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Відродження. На фото, опублікованих у мережі, видно, що легковик і бус зазнали серйозних механічних пошкоджень. Бус внаслідок ДТП перекинувся на бік, а легковий автомобіль врізався ще й в опору зовнішнього освітлення.
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Про це повідомляють у телеграм-каналах.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Відродження. На фото, опублікованих у мережі, видно, що легковик і бус зазнали серйозних механічних пошкоджень. Бус внаслідок ДТП перекинувся на бік, а легковий автомобіль врізався ще й в опору зовнішнього освітлення.
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