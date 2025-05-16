Лукашенко на фоні підготовки до навчань з рф заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме

Лукашенко на фоні підготовки до навчань з рф заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим у п′ятницю у Мінську заявив, що білоруські війська готові до спільних військових навчань з Росією і "ні на кого нападати не збираються".

Про це пише Українська правда з посиланням на провладне агентство "Белта".

"Хочу сказати, що до навчань ми готові. Нічого ні від кого не приховуємо. Ми справді демонструємо відкритість, що ці навчання наші і носять оборонний характер. І ні на кого ми нападати не збираємося, як дехто там думає. Ну, це їхня справа. Нехай думають. У нас ухвалено рішення на рівні президентів щодо проведення навчання. З володимиром володимировичем (путіним) ми обговорювали це питання", - заявив Лукашенко.

Лукашенко запевнив Бєлоусова, який приїхав до Білорусі у п′ятницю, що Росії нема про що хвилюватись щодо участі військ у навчаннях. "Ми готові до того, щоб, куди треба, вилетіти за планом на полігони Росії. Навпаки - прийняти російські війська. І провести спільні навчання нашого спільного угруповання військ… У цьому плані Росія може не турбуватися", - запевнив він.

У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.

У лютому Зеленський казав, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.

Проведення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025" планується на середину вересня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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