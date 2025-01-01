Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України

Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка отримав подяку від Комітету Верховної Ради України.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Сьогодні, 16 травня, у Волинській обласній раді відбулося вручення подяки для колективу Волинського драмтеатру від Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України та народної депутатки України Ірина Констанкевич за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва Волині», – йдеться у повідомленні.

Луцьких театралів відзначили за високу професійну майстерність, вагомі творчі здобутки, розвиток культури й театрального мистецтва рідного краю та з нагоди знаменної події - 85-ліття становлення та розвитку театру.
Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України

Інтернет-видання ВолиньPost вітає колектив Волинського драмтеатру із заслуженою нагородою та бажає і надалі підкорювати серця своєю творчістю!
Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України
Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України
Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України

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Теги: Луцьк, театр, Верховна Рада
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