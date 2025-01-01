Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України
Сьогодні, 17:15
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка отримав подяку від Комітету Верховної Ради України.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Сьогодні, 16 травня, у Волинській обласній раді відбулося вручення подяки для колективу Волинського драмтеатру від Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України та народної депутатки України Ірина Констанкевич за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва Волині», – йдеться у повідомленні.
Луцьких театралів відзначили за високу професійну майстерність, вагомі творчі здобутки, розвиток культури й театрального мистецтва рідного краю та з нагоди знаменної події - 85-ліття становлення та розвитку театру.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає колектив Волинського драмтеатру із заслуженою нагородою та бажає і надалі підкорювати серця своєю творчістю!
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Сьогодні, 16 травня, у Волинській обласній раді відбулося вручення подяки для колективу Волинського драмтеатру від Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України та народної депутатки України Ірина Констанкевич за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва Волині», – йдеться у повідомленні.
Луцьких театралів відзначили за високу професійну майстерність, вагомі творчі здобутки, розвиток культури й театрального мистецтва рідного краю та з нагоди знаменної події - 85-ліття становлення та розвитку театру.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає колектив Волинського драмтеатру із заслуженою нагородою та бажає і надалі підкорювати серця своєю творчістю!
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