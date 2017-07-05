Зупинилося серце багаторічного керівника ливарного заводу на Волині Валентина Чернявського
Сьогодні, 15:20
Відійшов у вічність керівник Нововолинського ливарного заводу Валентин Чернявський.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"З глибоким сумом повідомляю, що перестало битися серце Ігоря Валентиновича Чернявського, багаторічного керівника та голови правління ПрАТ «Нововолинський ливарний завод».
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Ігорю Валентиновичу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Валентина Чернявського. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"З глибоким сумом повідомляю, що перестало битися серце Ігоря Валентиновича Чернявського, багаторічного керівника та голови правління ПрАТ «Нововолинський ливарний завод».
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Ігорю Валентиновичу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Валентина Чернявського. Вічна пам'ять!
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