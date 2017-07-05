Зупинилося серце багаторічного керівника ливарного заводу на Волині Валентина Чернявського

Валентин Чернявський.



Про це Борис Карпус.



"З глибоким сумом повідомляю, що перестало битися серце Ігоря Валентиновича Чернявського, багаторічного керівника та голови правління ПрАТ «Нововолинський ливарний завод».



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Ігорю Валентиновичу", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Валентина Чернявського. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність керівник Нововолинського ливарного заводуПро це повідомив міський голова"З глибоким сумом повідомляю, що перестало битися серце Ігоря Валентиновича Чернявського, багаторічного керівника та голови правління ПрАТ «Нововолинський ливарний завод».Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Ігорю Валентиновичу", - йдеться в повідомленні.

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