Україна заплатила майже мільярд доларів за зброю, яку так і не отримала, - Financial Times





Про це пише Financial Times з посиланням на анонімні джерела в українському уряді, пише



Ця сума становить значну частину щорічного бюджету України на озброєння, який з початку вторгнення становить близько 6-8 мільярдів доларів.



Пізніше з'ясувалося, що в деяких угодах, включно з контрактом на постачання 120-мм мінометів із Судану у 2022 році, брали участь продавці, пов'язані з російською ФСБ і приватною військовою компанією «Вагнер». Десятки українських посадовців, причетні до таких контрактів, зараз перебувають під слідством, повідомляє FT.



Кілька українських чиновників, пов’язаних із контрактами на купівлю зброї за кордоном, були звільнені або звинувачені в корупції. За даними Financial Times, більшість проблемних угод підписували без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль за транзакціями та поспіх у забезпеченні фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три роки повномасштабної війни Україна заплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним брокерам за зброю, що так і не була доставлена.Про це пише Financial Times з посиланням на анонімні джерела в українському уряді, пише Громадське Ця сума становить значну частину щорічного бюджету України на озброєння, який з початку вторгнення становить близько 6-8 мільярдів доларів.Пізніше з'ясувалося, що в деяких угодах, включно з контрактом на постачання 120-мм мінометів із Судану у 2022 році, брали участь продавці, пов'язані з російською ФСБ і приватною військовою компанією «Вагнер». Десятки українських посадовців, причетні до таких контрактів, зараз перебувають під слідством, повідомляє FT.Кілька українських чиновників, пов’язаних із контрактами на купівлю зброї за кордоном, були звільнені або звинувачені в корупції. За даними Financial Times, більшість проблемних угод підписували без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль за транзакціями та поспіх у забезпеченні фінансування.

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