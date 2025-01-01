«Кохання перемагає все», - історія бійця з Волині, який втратив руку і ногу на війні
Сьогодні, 14:03
Іван Павловій добровольцем пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, воював на Харківщині та Донеччині у складі 93-ї бригади "Холодний Яр", був водієм. У 2024 році у жовтні отримав поранення у бою біля Покровська і залишився без руки і ноги.
Суспільне поспілкувалося з ветераном війни, його дружиною та дітьми, вони розповіли, як долають щоденні побутові труднощі та допомагають одне одному.
У рідне село Кримне на Старовижівщині Іван Павловій перевіз родину з Нікополя після початку повномасштабної війни. На Волині родина живе вже три роки. Господарства не тримають, каже Іван, проте мають два коти і чотири собаки, бо в дружини у Нікополі був власний притулок для тварин.
Іван та Наталія познайомилися в Нікополі. Спершу товаришували, у 2019 одружилися, а у 2021 народилися діти. На початок повномасштабного вторгнення сину і доньці виповнився рік і місяць.
"Розумів, що треба йти. І чим скоріше, тим краще. Ще ніч переночував і 25 числа, нікому нічого не кажучи, поїхав на роботу і з роботи поїхав у військкомат", — пригадує чоловік.
Поранення чоловік отримав у жовтні 2024 року, в його автомобіль прилетів російський ланцет.
"Попадання в машину. Коли стався вибух, я побачив, що частина від машини відлетіла і я опустив очі та побачив, що я без руки і ноги. Паніки не було, скільки років вже там, то ти розумієш, що всяке може трапитися", — розповідає ветеран війни.
Кохання перемагає все, каже дружина Наталія Павловій.
"За цей час, поки він був на війні, я розуміла, що може статися що завгодно. Я це сприйняла, назад не повернеш. Плакала, але більше через те, що як Іван буде переживати за нас, як ми це сприймемо, як це сприймуть діти. Я чоловікові відразу сказала: "Я буду твоїми руками і ногами, а ти головне, щоб духом не впав", — говорить дружина.
Нині Іван Павловій — в лікувальній відпустці, потім знову повернеться на реабілітацію. У січні йому встановили протез на праву ногу, очікує протезування руки. Каже, що допомагає впоратися з усім, підтримка родини.
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Суспільне поспілкувалося з ветераном війни, його дружиною та дітьми, вони розповіли, як долають щоденні побутові труднощі та допомагають одне одному.
У рідне село Кримне на Старовижівщині Іван Павловій перевіз родину з Нікополя після початку повномасштабної війни. На Волині родина живе вже три роки. Господарства не тримають, каже Іван, проте мають два коти і чотири собаки, бо в дружини у Нікополі був власний притулок для тварин.
Іван та Наталія познайомилися в Нікополі. Спершу товаришували, у 2019 одружилися, а у 2021 народилися діти. На початок повномасштабного вторгнення сину і доньці виповнився рік і місяць.
"Розумів, що треба йти. І чим скоріше, тим краще. Ще ніч переночував і 25 числа, нікому нічого не кажучи, поїхав на роботу і з роботи поїхав у військкомат", — пригадує чоловік.
Поранення чоловік отримав у жовтні 2024 року, в його автомобіль прилетів російський ланцет.
"Попадання в машину. Коли стався вибух, я побачив, що частина від машини відлетіла і я опустив очі та побачив, що я без руки і ноги. Паніки не було, скільки років вже там, то ти розумієш, що всяке може трапитися", — розповідає ветеран війни.
Кохання перемагає все, каже дружина Наталія Павловій.
"За цей час, поки він був на війні, я розуміла, що може статися що завгодно. Я це сприйняла, назад не повернеш. Плакала, але більше через те, що як Іван буде переживати за нас, як ми це сприймемо, як це сприймуть діти. Я чоловікові відразу сказала: "Я буду твоїми руками і ногами, а ти головне, щоб духом не впав", — говорить дружина.
Нині Іван Павловій — в лікувальній відпустці, потім знову повернеться на реабілітацію. У січні йому встановили протез на праву ногу, очікує протезування руки. Каже, що допомагає впоратися з усім, підтримка родини.
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