Україна повернула тіла 909 полеглих військових
Сьогодні, 13:26
Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 полеглих захисників.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих бійців — ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії.
Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих бійців — ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії.
Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
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