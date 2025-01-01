Україна повернула тіла 909 полеглих військових

Україна повернула тіла 909 полеглих військових
Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед полеглих бійців — ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії.

Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

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Теги: Росія, Україна, війна
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