Україна повернула тіла 909 полеглих військових





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Серед полеглих бійців — ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії.



Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 полеглих захисників.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Серед полеглих бійців — ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії.Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

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