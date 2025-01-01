Переговори України та росії у Стамбулі: що відомо?





Про це повідомили «Суспільне» та російські медіа, пише



Зустріч делегацій, запланована на 12:30, розпочалася із запізнення російської сторони. Українські представники вчасно прибули до турецького палацу Долмабахче, як випливає з повідомлення «Суспільного».



ТАСС о 12:34 повідомив, що росіяни лише виїжджають на переговори. О 12:42 делегація рф прибула на місце.



Глава російської делегації Мединський прибув ще пізніше, оскільки до того провів зустріч з представником США, пише «Интерфакс».



«В останню мить» росіяни також виступили проти присутності представників США та Туреччини під час цих переговорів. Присутність представників Туреччини при цьому може обмежитись лише вітальним словом, пише «РБК-Україна» з посиланням на неназвані джерела.



Глава української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, перед початком зустрічі заявив, що Україна:



- готова до повного та безумовного припинення вогню;



- готова до прямих переговорів на найвищому рівні;



- прибула до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.



«Мир можливий лише за умови, що росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою „всіх на всіх“», — наголосив Умєров.



Нагадаємо, перед цим у Стамбулі відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.



Що передувало?



Президент України Володимир Зеленський 15 травня прибув до Туреччини на очікувані прямі переговори за участі глави рф володимира путіна. Але глава кремля так і не з’явився.



Натомість Зеленський відвідав Анкару для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.



Путін замість себе відправив делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський — ексміністр культури рф, відомий своїми пропагандистськими заявами щодо України. Мединський вже очолював делегацію рф на провальних переговорах у Стамбулі у 2022 році. Нещодавно він заявив, що росія розглядає нові переговори як продовження переговорного процесу 2022 року.



Зеленський висловив розчарування складом російської делегації. А втім, «щоб не втратити хоч і крихку, але можливість для переговорів», глава держави вирішив направити до Стамбула представників України. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Загалом вона складається з 12 посадовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Делегації України та росії прибули на місце зустрічі у Стамбулі для переговорів.Про це повідомили «Суспільне» та російські медіа, пише Громадське Зустріч делегацій, запланована на 12:30, розпочалася із запізнення російської сторони. Українські представники вчасно прибули до турецького палацу Долмабахче, як випливає з повідомлення «Суспільного».ТАСС о 12:34 повідомив, що росіяни лише виїжджають на переговори. О 12:42 делегація рф прибула на місце.Глава російської делегаціїприбув ще пізніше, оскільки до того провів зустріч з представником США, пише «Интерфакс».«В останню мить» росіяни також виступили проти присутності представників США та Туреччини під час цих переговорів. Присутність представників Туреччини при цьому може обмежитись лише вітальним словом, пише «РБК-Україна» з посиланням на неназвані джерела.Глава української делегації, міністр оборони, перед початком зустрічі заявив, що Україна:- готова до повного та безумовного припинення вогню;- готова до прямих переговорів на найвищому рівні;- прибула до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.«Мир можливий лише за умови, що росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою „всіх на всіх“», — наголосив Умєров.Нагадаємо, перед цим у Стамбулі відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.Президент України15 травня прибув до Туреччини на очікувані прямі переговори за участі глави рф. Але глава кремля так і не з’явився.Натомість Зеленський відвідав Анкару для зустрічі з президентом ТуреччиниПутін замість себе відправив делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський — ексміністр культури рф, відомий своїми пропагандистськими заявами щодо України. Мединський вже очолював делегацію рф на провальних переговорах у Стамбулі у 2022 році. Нещодавно він заявив, що росія розглядає нові переговори як продовження переговорного процесу 2022 року.Зеленський висловив розчарування складом російської делегації. А втім, «щоб не втратити хоч і крихку, але можливість для переговорів», глава держави вирішив направити до Стамбула представників України. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Загалом вона складається з 12 посадовців.

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