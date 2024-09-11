38-річний волинянин підпалював квартири, де проживають українські військовослужбовці





Про це



Контррозвідники СБУ у лютому цього року затримали місцевого жителя, який був завербований спецслужбами рф.



Ним виявився 38-річний волинянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб. Рашисти дистанційно завербували зловмисника, який шукав «легких грошей» на Телеграм-каналах.



За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.



Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.



Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.



Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами підривної діяльності в інтересах рф.



Фігурант обвинувачується за ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 360 КК України. Досудове розслідування завершене. Матеріали кримінального провадження скеровані з обвинувальним актом до суду.



Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Заходи з викриття проведені контррозвідниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть поплічника рф, який на замовлення фсб займався підпалами в регіоні.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Контррозвідники СБУ у лютому цього року затримали місцевого жителя, який був завербований спецслужбами рф.Ним виявився 38-річний волинянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб. Рашисти дистанційно завербували зловмисника, який шукав «легких грошей» на Телеграм-каналах.За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами підривної діяльності в інтересах рф.Фігурант обвинувачується за ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 360 КК України. Досудове розслідування завершене. Матеріали кримінального провадження скеровані з обвинувальним актом до суду.Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Заходи з викриття проведені контррозвідниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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