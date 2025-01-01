У Росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область, - Буданов

У Росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю “Суспільному” розповів про цілі Росії у війні на наступний рік.

“Вони <цілі> чітко окреслені в їхньому військовому плануванні. Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область”, – сказав Буданов.

На уточнююче запитання, чи йдеться про захоплення усього Запорізького регіону, Кирило Буданов ствердно відповів, що “це їхня мрія”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Із січня зарплати педагогам підвищать на 30%, - Свириденко
Сьогодні, 17:19
У Росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область, - Буданов
Сьогодні, 16:03
Зупинилося серце воїна з Волині Сергія Мосійчука
Сьогодні, 15:08
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Сьогодні, 14:40
Медіа
відео
1/8