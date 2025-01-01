Зупинилося серце воїна з Волині Сергія Мосійчука
Сьогодні, 15:08
Зупинилося серце воїна із Сошичненської громади.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Відійшов у засвіти воїн-краянин Сергій Мосійчук із Нуйна. Земляк пройшов горнило війни, яка зламала його здоров'я. У районі оголошено триденну жалобу – 28, 29, 30 грудня", - йдеться в повідомленні.
Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України.
