Зупинилося серце воїна з Волині Сергія Мосійчука





Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.



"Відійшов у засвіти воїн-краянин Сергій Мосійчук із Нуйна. Земляк пройшов горнило війни, яка зламала його здоров'я. У районі оголошено триденну жалобу – 28, 29, 30 грудня", - йдеться в повідомленні.



Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України.

