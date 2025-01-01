Із січня зарплати педагогам підвищать на 30%, - Свириденко

В Україні поетапно підвищать зарплати педагогам, із січня очікується підвищення на 30%.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише Громадське.

За її словами, для реалізації рішення в бюджеті вже передбачене фінансування на перші вісім місяців 2026 року. Зокрема, 91,8 мільярда гривень освітньої субвенції розподілили між місцевими бюджетами, додатково 21,4 мільярда гривень переспрямували для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Наступний етап — із вересня 2026 року передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.

Також Свириденко повідомила, що профінансовані щомісячні доплати для вчителів.

За її словами, понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період із січня до серпня 2026 року, з них 25,5 тисячі — у прифронтових громадах. Для цього передбачено 10,37 мільярда гривень у межах бюджету Міністерство освіти і науки України.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що у 2026 році мінімальний місячний оклад для вчителів становитиме 21 тисячу гривень.

