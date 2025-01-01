Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО

Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО
Стоячи й гучними оплесками глядачі зустріли виступ колишнього соліста Волинського народного хору, а нині військовослужбовця Національної гвардії України, лучанина Юрія Литвинюка. Соліст уперше з 2022 року виступив на великій сцені.

Це сталося 25 грудня під час різдвяного концерту у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі.

Шлях від сцени до фронту


До Волинського підрозділу Національної гвардії України Юрій Литвинюк приєднався у 2022 році. Він пройшов базову військову підготовку, брав участь у бойових діях та зазнав поранення. Попри пережите, військовий не зламався та поступово повертається до творчості.

«Пісня — це як ліки»


Сам Юрій Литвинюк переконаний, що музика має особливу силу:

«Пісня — це як ліки. У найскладніший момент піснею можна підняти собі настрій. Чудово згадати, як це все було до війни, і це дуже прекрасно. Волинський хор — це статус».

Повернення на сцену


Як повідомили на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України у Facebook, нині військовослужбовець проходить відновлення та знайшов у собі сили й час, аби цього Різдва знову вийти на велику сцену разом із Волинським народним хором — уперше з початку повномасштабної війни.

Фото, відео - Суспільне Луцьк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Юрій Литвинюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Золотий голос України. Нехай Бог дає йому здоровя і нової наснаги до творчості. Слава Україні!!!
Відповісти
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком
Сьогодні, 18:25
Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Із січня зарплати педагогам підвищать на 30%, - Свириденко
Сьогодні, 17:19
У Росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область, - Буданов
Сьогодні, 16:03
Зупинилося серце воїна з Волині Сергія Мосійчука
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8