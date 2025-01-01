Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Стоячи й гучними оплесками глядачі зустріли виступ колишнього соліста Волинського народного хору, а нині військовослужбовця Національної гвардії України, лучанина Юрія Литвинюка. Соліст уперше з 2022 року виступив на великій сцені.
Це сталося 25 грудня під час різдвяного концерту у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі.
До Волинського підрозділу Національної гвардії України Юрій Литвинюк приєднався у 2022 році. Він пройшов базову військову підготовку, брав участь у бойових діях та зазнав поранення. Попри пережите, військовий не зламався та поступово повертається до творчості.
Сам Юрій Литвинюк переконаний, що музика має особливу силу:
«Пісня — це як ліки. У найскладніший момент піснею можна підняти собі настрій. Чудово згадати, як це все було до війни, і це дуже прекрасно. Волинський хор — це статус».
Як повідомили на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України у Facebook, нині військовослужбовець проходить відновлення та знайшов у собі сили й час, аби цього Різдва знову вийти на велику сцену разом із Волинським народним хором — уперше з початку повномасштабної війни.
Фото, відео - Суспільне Луцьк.
Золотий голос України. Нехай Бог дає йому здоровя і нової наснаги до творчості. Слава Україні!!!
