На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком
На Волині попрощалися з прикордонником Богданом Божком.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Заболотівська громада провела в останню земну дорогу військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону – 24-річного Богдана Божка.

Хлопець народився у місті Шахтарське (колишній Першотравенськ) Дніпропетровської області. Після закінчення середньої школи Богдан вступив до місцевого гірничого ліцею, де здобув фах підземного електрослюсаря та машиніста підземних установок. Навесні 2021 року був призваний на строкову службу до прикордонного відомства.

Потрапивши на Волинь, прикордонник служив у різних підрозділах на кордоні з білоруссю. Саме там він і зустрів початок повномасштабної війни з рф. Не чекаючи демобілізації, військовослужбовець влітку 2023 року підписав контракт із ДПСУ і відтоді протягом двох років охороняв ділянку українсько-білоруського кордону поблизу селища Заболоття Ковельського району.
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

У липні цього року чоловік приєднався до бойового підрозділу Волинського загону – прикордонної комендатури швидкого реагування, бійці якої майже дев’ять місяців дають відсіч рашистським окупантам на Харківщині. Саме там, 12 грудня, внаслідок важкого поранення, отриманого під час бойового завдання поблизу одного з сіл Куп’янського району, старший сержант Богдан Божко загинув.

Відспівали героя у місцевому храмі, поховали на кладовищі селища Заболоття.
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

У загиблого залишилася дружина, мати та сестра, які нещодавно переїхали на Волинь, адже до їхнього рідного міста невблаганно наближається фронт.
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

Вічна пам’ять та слава воїну-прикордоннику!\
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком
Сьогодні, 18:25
Виступ, який зворушив усіх: Юрій Литвинюк повернувся на сцену Волинського хору після поранення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Із січня зарплати педагогам підвищать на 30%, - Свириденко
Сьогодні, 17:19
У Росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область, - Буданов
Сьогодні, 16:03
Зупинилося серце воїна з Волині Сергія Мосійчука
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8