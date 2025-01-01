На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Богданом Божком

На Волині попрощалися з прикордонникомПро це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Заболотівська громада провела в останню земну дорогу військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону – 24-річного Богдана Божка.Хлопець народився у місті Шахтарське (колишній Першотравенськ) Дніпропетровської області. Після закінчення середньої школи Богдан вступив до місцевого гірничого ліцею, де здобув фах підземного електрослюсаря та машиніста підземних установок. Навесні 2021 року був призваний на строкову службу до прикордонного відомства.Потрапивши на Волинь, прикордонник служив у різних підрозділах на кордоні з білоруссю. Саме там він і зустрів початок повномасштабної війни з рф. Не чекаючи демобілізації, військовослужбовець влітку 2023 року підписав контракт із ДПСУ і відтоді протягом двох років охороняв ділянку українсько-білоруського кордону поблизу селища Заболоття Ковельського району.У липні цього року чоловік приєднався до бойового підрозділу Волинського загону – прикордонної комендатури швидкого реагування, бійці якої майже дев’ять місяців дають відсіч рашистським окупантам на Харківщині. Саме там, 12 грудня, внаслідок важкого поранення, отриманого під час бойового завдання поблизу одного з сіл Куп’янського району, старший сержант Богдан Божко загинув.Відспівали героя у місцевому храмі, поховали на кладовищі селища Заболоття.У загиблого залишилася дружина, мати та сестра, які нещодавно переїхали на Волинь, адже до їхнього рідного міста невблаганно наближається фронт.Вічна пам’ять та слава воїну-прикордоннику!\