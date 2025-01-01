Пожежі на Волині: горіли три житлові будинки та дві господарські споруди

27 грудня о 10:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Стара Вижівка Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Загорання локалізовано о 10:35, ліквідовано о 10:42. Вогнем пошкоджено коридор одноповерхового дерев’яного будинку. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. До ліквідації залучались підрозділи 16 ДПРЧ сел. Стара Вижівка та МПО с. Дубечне.О 16:04 сталася пожежа господарської споруди на території СТ «Промінь» Боратинської громади Луцького району. Пожежу локалізовано о 16:35, ліквідовано о 16:44. Вогнем знищено частину покрівлі, перекриття та майно. Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено перекидання вогню на поруч розташований садівничий будинок.Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення (пункти 2.10 та 2.13 глави 2 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні).На власницю винесено постанову за порушення вимог пожежної безпеки за статтею 175 КУпАП. До гасіння залучались підрозділи 2 ДПРЧ та 25 ДПРЧ м. Луцьк.О 16:34 у місті Володимир виникла пожежа димаря житлового будинку. Загорання локалізовано о 16:51, ліквідовано о 16:53. Ймовірна причина — самоспалахування сажі. Працювали рятувальники 7 ДПРЧ міста.О 22:03 у селі Пнівне Камінь-Каширського району сталася пожежа господарської споруди. Пожежу локалізовано о 22:38, ліквідовано о 22:51. Вогнем знищено покрівлю та сіно, пошкоджено перекриття. До ліквідації залучались 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Пнівне. Попередня причина пожежі — коротке замикання електромережі.О 22:21 у селі Воєгоща Камінь-Каширського району виникла пожежа в порожньому житловому будинку. Пожежу локалізовано о 22:36, ліквідовано о 22:42. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття. Ймовірна причина пожежі — порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Воєгоща.Потерпілих немає.