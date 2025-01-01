Путін розглядає Білорусь як плацдарм для атак та військових сценаріїв, - ISW





Про це повідомляє



"Росія активно розвиває військову інфраструктуру на території Білорусі, використовуючи її для підтримки агресії проти України та створення умов для можливих майбутніх військових сценаріїв проти НАТО", - зазначають аналітики ISW.



За останніми даними, російські безпілотники "Шахед" атакують залізничні об’єкти на заході України, запуск здійснюється з білоруського напрямку, щоб обійти українські системи перехоплення дронів.



26 грудня удар припав на залізничну станцію Ковель у Волинській області, пошкоджено локомотив, вантажний вагон та ремонтне депо.



Нещодавно дрони зруйнували вантажний потяг поблизу Коростеня на Житомирщині, зійшли з рейок вантажний та пасажирський потяги.



Експерт з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що оператор дронів міг перебувати на території Білорусі, використовуючи FPV-управління для атак на рухомі цілі.



Аналітики ISW підкреслюють, що Білорусь фактично перетворилася на плацдарм для російських військових операцій, починаючи з повномасштабного вторгнення 2022 року і до теперішніх атак.



Москва планує і надалі розвивати військову інфраструктуру в Білорусі, забезпечуючи підтримку війни проти України та створюючи умови для ударів по країнах НАТО.



Аналітики ISW і експерти з РЕБ зазначають, що дрони "Шахед" запускаються не тільки з Росії, а й дистанційно з території Білорусі, підвищуючи ризики для залізничних вантажів і пасажирів.



Ця динаміка демонструє зростаючу роль Білорусі у військових планах Кремля та загрозу для регіональної безпеки.



Білоруський плацдарм РФ



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що РФ використовує Білорусь для обходу українських систем перехоплення дронів, що пояснює зростання атак по західних областях.



Нещодавно окупанти вдарили по залізничій станції у Ковелі. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон.



Також Зеленський повідомляв, що в Білорусі Росія розмістила обладнання для атак по Україні на житлових будинках. За його словами, це устаткування використовується для наведення дронів-камікадзе типу "Шахед" на цілі в Україні.

