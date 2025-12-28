Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді перенесли на дві години

Дональда Трампа відбудеться на кілька годин раніше, ніж планувалося – о 20:00 (за київським часом).



Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише



У Білому домі змінили розклад президента Трампа на 28 грудня. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським перенесли на 13:00 (20:00 за київським часом) у приватній резиденції лідера США в Мар-а-Лаго. Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за київським часом).



Причину перенесення двосторонньої зустрічі в Білому домі не повідомили.



Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула до Флориди ввечері 27 грудня. У складі переговорної групи до США полетіли Умєров, Соболев, Гнатов, Бевз та Кислиця.

