На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень





Станом на грудень 2025 року в області функціонує понад 2 200 укриттів, а на їх ремонт і будівництво витратили 87,2 мільйона гривень. Про це у відповіді на запит



У 2025 році відремонтували 53 захисні споруди, а нові укриття побудували у громадах:



Литовезькій;



Дубечненській;



Ковельській;



Ратнівській;



Боратинській;



Городищенській;



Ківерцівській;



Підгайцівській.



У Ковельській і Ратнівській громадах деякі укриття ще будують.



Бюджетні витрати у 2025 році



На будівництво та ремонт укриттів у 2025 році з обласного бюджету витратили понад 12 мільйонів гривень. Ратнівська громада отримала субвенцію 28,7 млн грн, а місцеві громади спрямували на ці роботи від кількох десятків тисяч до понад 11 млн грн кожна.



Найменше коштів на будівництво та ремонти у 2025 році виділила Заболотівська територіальна громада — 4,0 тис. грн.



Найбільше коштів передбачила Нововолинська територіальна громада — 11,1 млн гривень.



Плани на 2026 рік



У проєкті обласного бюджету на 2026 рік передбачено понад 2,8 млн грн на ремонт і реконструкцію укриттів для медичних закладів, а також 2,25 млн грн на підвищення готовності та оснащення захисних споруд для потреб маломобільних груп населення.

У проєкті обласного бюджету на 2026 рік передбачено понад 2,8 млн грн на ремонт і реконструкцію укриттів для медичних закладів, а також 2,25 млн грн на підвищення готовності та оснащення захисних споруд для потреб маломобільних груп населення.

