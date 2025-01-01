На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:19
У Волинській області продовжують облаштовувати захисні споруди для населення та закладів охорони здоров’я.
Станом на грудень 2025 року в області функціонує понад 2 200 укриттів, а на їх ремонт і будівництво витратили 87,2 мільйона гривень. Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Волинській ОДА.
У 2025 році відремонтували 53 захисні споруди, а нові укриття побудували у громадах:
Литовезькій;
Дубечненській;
Ковельській;
Ратнівській;
Боратинській;
Городищенській;
Ківерцівській;
Підгайцівській.
У Ковельській і Ратнівській громадах деякі укриття ще будують.
Бюджетні витрати у 2025 році
На будівництво та ремонт укриттів у 2025 році з обласного бюджету витратили понад 12 мільйонів гривень. Ратнівська громада отримала субвенцію 28,7 млн грн, а місцеві громади спрямували на ці роботи від кількох десятків тисяч до понад 11 млн грн кожна.
Найменше коштів на будівництво та ремонти у 2025 році виділила Заболотівська територіальна громада — 4,0 тис. грн.
Найбільше коштів передбачила Нововолинська територіальна громада — 11,1 млн гривень.
Плани на 2026 рік
У проєкті обласного бюджету на 2026 рік передбачено понад 2,8 млн грн на ремонт і реконструкцію укриттів для медичних закладів, а також 2,25 млн грн на підвищення готовності та оснащення захисних споруд для потреб маломобільних груп населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Станом на грудень 2025 року в області функціонує понад 2 200 укриттів, а на їх ремонт і будівництво витратили 87,2 мільйона гривень. Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Волинській ОДА.
У 2025 році відремонтували 53 захисні споруди, а нові укриття побудували у громадах:
Литовезькій;
Дубечненській;
Ковельській;
Ратнівській;
Боратинській;
Городищенській;
Ківерцівській;
Підгайцівській.
У Ковельській і Ратнівській громадах деякі укриття ще будують.
Бюджетні витрати у 2025 році
На будівництво та ремонт укриттів у 2025 році з обласного бюджету витратили понад 12 мільйонів гривень. Ратнівська громада отримала субвенцію 28,7 млн грн, а місцеві громади спрямували на ці роботи від кількох десятків тисяч до понад 11 млн грн кожна.
Найменше коштів на будівництво та ремонти у 2025 році виділила Заболотівська територіальна громада — 4,0 тис. грн.
Найбільше коштів передбачила Нововолинська територіальна громада — 11,1 млн гривень.
Плани на 2026 рік
У проєкті обласного бюджету на 2026 рік передбачено понад 2,8 млн грн на ремонт і реконструкцію укриттів для медичних закладів, а також 2,25 млн грн на підвищення готовності та оснащення захисних споруд для потреб маломобільних груп населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:19
Які доходи отримали громади Волині від туризму у 2025 році
Сьогодні, 10:18
Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі
Сьогодні, 09:16
Соціальні виплати на дітей від 1 січня: на скільки зростуть суми
Сьогодні, 07:15