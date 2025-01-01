На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень

На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень
У Волинській області продовжують облаштовувати захисні споруди для населення та закладів охорони здоров’я.

Станом на грудень 2025 року в області функціонує понад 2 200 укриттів, а на їх ремонт і будівництво витратили 87,2 мільйона гривень. Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Волинській ОДА.

У 2025 році відремонтували 53 захисні споруди, а нові укриття побудували у громадах:

Литовезькій;

Дубечненській;

Ковельській;

Ратнівській;

Боратинській;

Городищенській;

Ківерцівській;

Підгайцівській.

У Ковельській і Ратнівській громадах деякі укриття ще будують.

Бюджетні витрати у 2025 році

На будівництво та ремонт укриттів у 2025 році з обласного бюджету витратили понад 12 мільйонів гривень. Ратнівська громада отримала субвенцію 28,7 млн грн, а місцеві громади спрямували на ці роботи від кількох десятків тисяч до понад 11 млн грн кожна.

Найменше коштів на будівництво та ремонти у 2025 році виділила Заболотівська територіальна громада — 4,0 тис. грн.

Найбільше коштів передбачила Нововолинська територіальна громада — 11,1 млн гривень.

Плани на 2026 рік

У проєкті обласного бюджету на 2026 рік передбачено понад 2,8 млн грн на ремонт і реконструкцію укриттів для медичних закладів, а також 2,25 млн грн на підвищення готовності та оснащення захисних споруд для потреб маломобільних груп населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На захисні укриття на Волині витратили понад 80 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:19
Які доходи отримали громади Волині від туризму у 2025 році
Сьогодні, 10:18
Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі
Сьогодні, 09:16
Як покарали чоловіка, який стріляв у центрі Луцька з пістолета: подробиці
Сьогодні, 08:20
Соціальні виплати на дітей від 1 січня: на скільки зростуть суми
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8