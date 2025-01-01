Які доходи отримали громади Волині від туризму у 2025 році
Сьогодні, 10:18
До місцевих бюджетів Волинської області за підсумками січня-листопада 2025 року надійшло 4,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в пресцентрі Державної податкової служби в області, пише Суспільне.
Громади залучили на 917 тисяч гривень більше туристичного збору, ніж торік. Наразі період активного відпочинку в рекреаційних зонах завершився.
"Напрацювання нинішнього року можуть стати основою для організації роботи з представниками бізнесу в частині сплати місцевих податків і зборів з прицілом на туристичний сезон 2026 року", — зазначили в податковій.
У ДПС зазначили, що віддаленість Волині від зони бойових дій створює сприятливі умови для прийому, розміщення й організації дозвілля туристів із різних регіонів України.
"Громадянам варто врахувати, що доходи від здачі житла в оренду, приватної організації відпочинку, надання послуг харчування, перевезень, розваг тощо, отримані у 2025 році, треба обов’язково задекларувати у наступному році", — додали в податковій.
Довідково: туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України; до 5 % – для іноземців.
