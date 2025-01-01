Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі





Про це інформує ДСНС України.



"Внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею", – ідеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м.



Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.



По допомогу до оперативного штабу звернулися 14 людей.



Загиблих і постраждалих немає.

Уночі 28 грудня російські окупанти атакували житловий будинок у місті Одеса. Внаслідок удару виникла пожежа.Про це інформує ДСНС України."Внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею", – ідеться у повідомленні.Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м.Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об'єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.По допомогу до оперативного штабу звернулися 14 людей.Загиблих і постраждалих немає.

