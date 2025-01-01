Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі
Сьогодні, 09:16
Уночі 28 грудня російські окупанти атакували житловий будинок у місті Одеса. Внаслідок удару виникла пожежа.
Про це інформує ДСНС України.
"Внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м.
Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.
По допомогу до оперативного штабу звернулися 14 людей.
Загиблих і постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ДСНС України.
"Внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м.
Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.
По допомогу до оперативного штабу звернулися 14 людей.
Загиблих і постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі
Сьогодні, 09:16
Соціальні виплати на дітей від 1 січня: на скільки зростуть суми
Сьогодні, 07:15
Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11