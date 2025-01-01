Окупанти уночі вдарили по житловому будинку в Одесі

Уночі 28 грудня російські окупанти атакували житловий будинок у місті Одеса. Внаслідок удару виникла пожежа.

Про це інформує ДСНС України.

"Внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м.

Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, унаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.

По допомогу до оперативного штабу звернулися 14 людей.
Загиблих і постраждалих немає.

