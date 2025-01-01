Як покарали чоловіка, який стріляв у центрі Луцька з пістолета: подробиці





У матеріалах справи вказується, що інцидент стався 1 листопада близько 20 години на Театральному майдані, пишуть



Назар З., перебуваючи в громадському місці, здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по пластикових мішках. Своїми діями чоловік порушував громадський порядок і спокій громадян.



Очевидці викликали на місце правоохоронців, які склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).



Під час судового засідання Назар З. визнав провину. Тож суддя, врахувавши характер вчиненого правопорушення, дані про порушника, ухвалив арештувати його на п’ять діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіка, який заради розваги стріляв у центрі Луцька з пістолета та налякав людей, покарали адміністративним арештом.У матеріалах справи вказується, що інцидент стався 1 листопада близько 20 години на Театральному майдані, пишуть Волинські новини , перебуваючи в громадському місці, здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по пластикових мішках. Своїми діями чоловік порушував громадський порядок і спокій громадян.Очевидці викликали на місце правоохоронців, які склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).Під час судового засідання Назар З. визнав провину. Тож суддя, врахувавши характер вчиненого правопорушення, дані про порушника, ухвалив арештувати його на п’ять діб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію