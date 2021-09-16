У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків





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У центрі контролю та профілактики хвороб закликають усіх мешканців, які могли контактувати із твариною, якомога швидше звернутися до медиків – до сімейного лікаря, педіатра чи в приймальні відділення медзакладів.



За наявною інформацією, 16 травня кошеня винесли діти із підвального приміщення будинку й передали жінці. Небайдужа доставила тварину у ветеринарну лікарню, але врятувати її не вдалося.



З боку центру контролю та профілактики хвороб здійснено заходи для запобігання поширенню хвороби серед населення. Зокрема вулицею Наливайка розміщені оголошення про подальші дії.



«Загальний вигляд тварини: кошеня світло-кавового відтінку, вага – 1 кг, дві задні лапки стерті до крові», – йдеться в описі.



Якщо хтось контактував із котом, просять повідомити в Луцький районний відділ ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Контакти: 0993035018; 0662069553.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Наливайка, 8, місцеві днями знайшли хворе кошеня. Тварина померла у ветеринарній лікарні – у неї виявили сказ.Інформацію Волинським Новинам підтвердили в Луцькому районному відділі Волинського ОЦКПХ.У центрі контролю та профілактики хвороб закликають усіх мешканців, які могли контактувати із твариною, якомога швидше звернутися до медиків – до сімейного лікаря, педіатра чи в приймальні відділення медзакладів.За наявною інформацією, 16 травня кошеня винесли діти із підвального приміщення будинку й передали жінці. Небайдужа доставила тварину у ветеринарну лікарню, але врятувати її не вдалося.З боку центру контролю та профілактики хвороб здійснено заходи для запобігання поширенню хвороби серед населення. Зокрема вулицею Наливайка розміщені оголошення про подальші дії.«Загальний вигляд тварини: кошеня світло-кавового відтінку, вага – 1 кг, дві задні лапки стерті до крові», – йдеться в описі.Якщо хтось контактував із котом, просять повідомити в Луцький районний відділ ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».0993035018; 0662069553.

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