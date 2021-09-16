У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків

У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків
У Луцьку на вулиці Наливайка, 8, місцеві днями знайшли хворе кошеня. Тварина померла у ветеринарній лікарні – у неї виявили сказ.

Інформацію Волинським Новинам підтвердили в Луцькому районному відділі Волинського ОЦКПХ.

У центрі контролю та профілактики хвороб закликають усіх мешканців, які могли контактувати із твариною, якомога швидше звернутися до медиків – до сімейного лікаря, педіатра чи в приймальні відділення медзакладів.

За наявною інформацією, 16 травня кошеня винесли діти із підвального приміщення будинку й передали жінці. Небайдужа доставила тварину у ветеринарну лікарню, але врятувати її не вдалося.

З боку центру контролю та профілактики хвороб здійснено заходи для запобігання поширенню хвороби серед населення. Зокрема вулицею Наливайка розміщені оголошення про подальші дії.

«Загальний вигляд тварини: кошеня світло-кавового відтінку, вага – 1 кг, дві задні лапки стерті до крові», – йдеться в описі.
У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків

Якщо хтось контактував із котом, просять повідомити в Луцький районний відділ ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Контакти: 0993035018; 0662069553.

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Теги: Луцьк, кошеня, сказ
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