У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків
Сьогодні, 12:38
У Луцьку на вулиці Наливайка, 8, місцеві днями знайшли хворе кошеня. Тварина померла у ветеринарній лікарні – у неї виявили сказ.
Інформацію Волинським Новинам підтвердили в Луцькому районному відділі Волинського ОЦКПХ.
У центрі контролю та профілактики хвороб закликають усіх мешканців, які могли контактувати із твариною, якомога швидше звернутися до медиків – до сімейного лікаря, педіатра чи в приймальні відділення медзакладів.
За наявною інформацією, 16 травня кошеня винесли діти із підвального приміщення будинку й передали жінці. Небайдужа доставила тварину у ветеринарну лікарню, але врятувати її не вдалося.
З боку центру контролю та профілактики хвороб здійснено заходи для запобігання поширенню хвороби серед населення. Зокрема вулицею Наливайка розміщені оголошення про подальші дії.
«Загальний вигляд тварини: кошеня світло-кавового відтінку, вага – 1 кг, дві задні лапки стерті до крові», – йдеться в описі.
Якщо хтось контактував із котом, просять повідомити в Луцький районний відділ ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Контакти: 0993035018; 0662069553.
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Інформацію Волинським Новинам підтвердили в Луцькому районному відділі Волинського ОЦКПХ.
У центрі контролю та профілактики хвороб закликають усіх мешканців, які могли контактувати із твариною, якомога швидше звернутися до медиків – до сімейного лікаря, педіатра чи в приймальні відділення медзакладів.
За наявною інформацією, 16 травня кошеня винесли діти із підвального приміщення будинку й передали жінці. Небайдужа доставила тварину у ветеринарну лікарню, але врятувати її не вдалося.
З боку центру контролю та профілактики хвороб здійснено заходи для запобігання поширенню хвороби серед населення. Зокрема вулицею Наливайка розміщені оголошення про подальші дії.
«Загальний вигляд тварини: кошеня світло-кавового відтінку, вага – 1 кг, дві задні лапки стерті до крові», – йдеться в описі.
Якщо хтось контактував із котом, просять повідомити в Луцький районний відділ ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Контакти: 0993035018; 0662069553.
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