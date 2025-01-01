Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Олівком

Дмитром Олівком.



Про це Ігор Пальонка.



"23 травня о 10:40 кортеж "На щиті" вирушить із моргу до Храму святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де об 11:00 відбудеться поховання Героя. Прошу організувати коридор шани вулицями Шпитальна-Ковельська-Драгоманова.



Після похорону кортеж вирушить із церкви до рідного додому бійця вулицями Драгоманова-Ковельська-Луцька-Зимнівська-Братковського,16", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Героя поховають на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомив Володимирський міський голова"23 травня о 10:40 кортеж "На щиті" вирушить із моргу до Храму святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де об 11:00 відбудеться поховання Героя. Прошу організувати коридор шани вулицями Шпитальна-Ковельська-Драгоманова.Після похорону кортеж вирушить із церкви до рідного додому бійця вулицями Драгоманова-Ковельська-Луцька-Зимнівська-Братковського,16", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що Героя поховають на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

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