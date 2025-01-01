Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Олівком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Олівком
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Дмитром Олівком.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"23 травня о 10:40 кортеж "На щиті" вирушить із моргу до Храму святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де об 11:00 відбудеться поховання Героя. Прошу організувати коридор шани вулицями Шпитальна-Ковельська-Драгоманова.

Після похорону кортеж вирушить із церкви до рідного додому бійця вулицями Драгоманова-Ковельська-Луцька-Зимнівська-Братковського,16", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Героя поховають на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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