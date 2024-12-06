Журналіст Бутусов розкрив деталі своєї служби в армії
Сьогодні, 14:36
Український журналіст і головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов розповів, що нещодавно мобілізувався до 13 бригади Національної гвардії «Хартія» на посаду стрільця.
Про це повідомляє Громадське.
Юрій Бутусов зазначив, що має звання солдата й наразі проходить підготовку.
«Для мене честь стати учасником бойової родини 13 бригади “Хартія”. Тут воює значна кількість моїх близьких друзів», — написав журналіст.
Він додав, що має розрив ахіллового сухожилля, тому не може стрибати, а також має проблеми із зором, тому не може стріляти з відкритого прицілу.
«Але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і крапка. І в пресслужбі служити не збираюсь, з усією великою до цієї служби повагою», — додав Бутусов.
Нагадаємо, що 21 травня Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до Національної гвардії.
Більше про Бутусова
Він відомий український журналіст, воєнний кореспондент і публіцист, а також головний редактор видання «Цензор.НЕТ».
Він відомий аналітикою та інсайдами з армійського середовища. Так, саме він перший розповів про схему з інвалідностями для прокурорів, а також про постачання бракованих мін для українських військових.
Також він відомий своєю критикою деяких українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського та посадовців його Офісу.
У 2019 році, під час пресмарафону Зеленського, між ним і Бутусовим сталася словесна перепалка, під час якої журналіст заявив про низку провалених спецоперацій. У відповідь Зеленський заявив, що журналіст «зливав» інформацію, зокрема щодо ексголови української розвідки Василя Бурби та щодо відповіді українського дрона по російських бойовиках.
Бутусов звинуватив Зеленського у брехні й заявив що позиватиметься проти нього через висловлювання, які вважає неправдивими, але згодом публічно перепросив за сварку.
Через кілька днів він потрапив ще в один скандал, виклавши відео, де він у військовій формі здійснює постріл з гаубиці Д-2 калібром 152 мм — зброї, яка на той час, за Мінськими домовленостями, мала б бути відведена від фронту.
Тоді він пояснив, що відео зняли давно, але Державне бюро розслідувань усе одно відкрило кримінальну справу, у межах якої перевіряли законність дій журналіста.
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Про це повідомляє Громадське.
Юрій Бутусов зазначив, що має звання солдата й наразі проходить підготовку.
«Для мене честь стати учасником бойової родини 13 бригади “Хартія”. Тут воює значна кількість моїх близьких друзів», — написав журналіст.
Він додав, що має розрив ахіллового сухожилля, тому не може стрибати, а також має проблеми із зором, тому не може стріляти з відкритого прицілу.
«Але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і крапка. І в пресслужбі служити не збираюсь, з усією великою до цієї служби повагою», — додав Бутусов.
Нагадаємо, що 21 травня Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до Національної гвардії.
Більше про Бутусова
Він відомий український журналіст, воєнний кореспондент і публіцист, а також головний редактор видання «Цензор.НЕТ».
Він відомий аналітикою та інсайдами з армійського середовища. Так, саме він перший розповів про схему з інвалідностями для прокурорів, а також про постачання бракованих мін для українських військових.
Також він відомий своєю критикою деяких українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського та посадовців його Офісу.
У 2019 році, під час пресмарафону Зеленського, між ним і Бутусовим сталася словесна перепалка, під час якої журналіст заявив про низку провалених спецоперацій. У відповідь Зеленський заявив, що журналіст «зливав» інформацію, зокрема щодо ексголови української розвідки Василя Бурби та щодо відповіді українського дрона по російських бойовиках.
Бутусов звинуватив Зеленського у брехні й заявив що позиватиметься проти нього через висловлювання, які вважає неправдивими, але згодом публічно перепросив за сварку.
Через кілька днів він потрапив ще в один скандал, виклавши відео, де він у військовій формі здійснює постріл з гаубиці Д-2 калібром 152 мм — зброї, яка на той час, за Мінськими домовленостями, мала б бути відведена від фронту.
Тоді він пояснив, що відео зняли давно, але Державне бюро розслідувань усе одно відкрило кримінальну справу, у межах якої перевіряли законність дій журналіста.
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