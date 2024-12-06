Журналіст Бутусов розкрив деталі своєї служби в армії

Юрій Бутусов розповів, що нещодавно мобілізувався до 13 бригади Національної гвардії «Хартія» на посаду стрільця.



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Юрій Бутусов зазначив, що має звання солдата й наразі проходить підготовку.



«Для мене честь стати учасником бойової родини 13 бригади “Хартія”. Тут воює значна кількість моїх близьких друзів», — написав журналіст.



Він додав, що має розрив ахіллового сухожилля, тому не може стрибати, а також має проблеми із зором, тому не може стріляти з відкритого прицілу.



«Але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і крапка. І в пресслужбі служити не збираюсь, з усією великою до цієї служби повагою», — додав Бутусов.



Нагадаємо, що 21 травня Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до Національної гвардії.



Більше про Бутусова



Він відомий український журналіст, воєнний кореспондент і публіцист, а також головний редактор видання «Цензор.НЕТ».



Він відомий аналітикою та інсайдами з армійського середовища. Так, саме він перший розповів про схему з інвалідностями для прокурорів, а також про постачання бракованих мін для українських військових.



Також він відомий своєю критикою деяких українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського та посадовців його Офісу.



У 2019 році, під час пресмарафону Зеленського, між ним і Бутусовим сталася словесна перепалка, під час якої журналіст заявив про низку провалених спецоперацій. У відповідь Зеленський заявив, що журналіст «зливав» інформацію, зокрема щодо ексголови української розвідки Василя Бурби та щодо відповіді українського дрона по російських бойовиках.



Бутусов звинуватив Зеленського у брехні й заявив що позиватиметься проти нього через висловлювання, які вважає неправдивими, але згодом публічно перепросив за сварку.



Через кілька днів він потрапив ще в один скандал, виклавши відео, де він у військовій формі здійснює постріл з гаубиці Д-2 калібром 152 мм — зброї, яка на той час, за Мінськими домовленостями, мала б бути відведена від фронту.



Тоді він пояснив, що відео зняли давно, але Державне бюро розслідувань усе одно відкрило кримінальну справу, у межах якої перевіряли законність дій журналіста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український журналіст і головний редактор «Цензор.НЕТ»розповів, що нещодавно мобілізувався до 13 бригади Національної гвардії «Хартія» на посаду стрільця.Про це повідомляє Громадське Юрій Бутусов зазначив, що має звання солдата й наразі проходить підготовку.«Для мене честь стати учасником бойової родини 13 бригади “Хартія”. Тут воює значна кількість моїх близьких друзів», — написав журналіст.Він додав, що має розрив ахіллового сухожилля, тому не може стрибати, а також має проблеми із зором, тому не може стріляти з відкритого прицілу.«Але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і крапка. І в пресслужбі служити не збираюсь, з усією великою до цієї служби повагою», — додав Бутусов.Нагадаємо, що 21 травня Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до Національної гвардії.Він відомий український журналіст, воєнний кореспондент і публіцист, а також головний редактор видання «Цензор.НЕТ».Він відомий аналітикою та інсайдами з армійського середовища. Так, саме він перший розповів про схему з інвалідностями для прокурорів, а також про постачання бракованих мін для українських військових.Також він відомий своєю критикою деяких українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського та посадовців його Офісу.У 2019 році, під час пресмарафону Зеленського, між ним і Бутусовим сталася словесна перепалка, під час якої журналіст заявив про низку провалених спецоперацій. У відповідь Зеленський заявив, що журналіст «зливав» інформацію, зокрема щодо ексголови української розвідки Василя Бурби та щодо відповіді українського дрона по російських бойовиках.Бутусов звинуватив Зеленського у брехні й заявив що позиватиметься проти нього через висловлювання, які вважає неправдивими, але згодом публічно перепросив за сварку.Через кілька днів він потрапив ще в один скандал, виклавши відео, де він у військовій формі здійснює постріл з гаубиці Д-2 калібром 152 мм — зброї, яка на той час, за Мінськими домовленостями, мала б бути відведена від фронту.Тоді він пояснив, що відео зняли давно, але Державне бюро розслідувань усе одно відкрило кримінальну справу, у межах якої перевіряли законність дій журналіста.

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