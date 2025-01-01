На Волині будують новий завод: який саме?
Сьогодні, 14:30
Група ТАС, власником якої є Сергій Тігіпко, будує завод у Волинській області, а саме в Ковелі.
Про це пише Forbes.
Там монтують колію, яка з’єднає виробництво з ринком збуту – Європейським Союзом.
Ціль — постачати до Європи 100 вантажних вагонів щомісяця, увійти до топ-3 гравців і заробляти понад €100 млн на рік. Інвестиції – щонайменше 200 млн грн.
Нагадаємо, Тігіпко вже кілька років поспіль інвестує в розвиток свого бізнесу на території України. Зокрема, він купує та створює з нуля нові виробничі майданчики, що працюватимуть на експорт.
Група «ТАС» заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.
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Про це пише Forbes.
Там монтують колію, яка з’єднає виробництво з ринком збуту – Європейським Союзом.
Ціль — постачати до Європи 100 вантажних вагонів щомісяця, увійти до топ-3 гравців і заробляти понад €100 млн на рік. Інвестиції – щонайменше 200 млн грн.
Нагадаємо, Тігіпко вже кілька років поспіль інвестує в розвиток свого бізнесу на території України. Зокрема, він купує та створює з нуля нові виробничі майданчики, що працюватимуть на експорт.
Група «ТАС» заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.
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