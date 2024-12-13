На Волині 55-річний п'яний чоловік побив 21-річного військового





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Під час конфлікту, після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний житель Нововолинської громади побив 21-річного військового, жителя Нововолинська.



Постраждалий звернувся за допомогою до медиків.



За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.



Порушник - цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби.



Наразі встановлюються всі обставини.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився учора, 21 травня, у Нововолинську, відео поширено в окремих соцмережах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час конфлікту, після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний житель Нововолинської громади побив 21-річного військового, жителя Нововолинська.Постраждалий звернувся за допомогою до медиків.За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.Порушник - цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби.Наразі встановлюються всі обставини.Досудове розслідування триває.

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