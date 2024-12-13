На Волині 55-річний п'яний чоловік побив 21-річного військового
Сьогодні, 13:58
Інцидент трапився учора, 21 травня, у Нововолинську, відео поширено в окремих соцмережах.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час конфлікту, після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний житель Нововолинської громади побив 21-річного військового, жителя Нововолинська.
Постраждалий звернувся за допомогою до медиків.
За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Порушник - цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби.
Наразі встановлюються всі обставини.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час конфлікту, після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний житель Нововолинської громади побив 21-річного військового, жителя Нововолинська.
Постраждалий звернувся за допомогою до медиків.
За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Порушник - цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби.
Наразі встановлюються всі обставини.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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