На Волині 55-річний п'яний чоловік побив 21-річного військового

На Волині 55-річний п'яний чоловік побив 21-річного військового
Інцидент трапився учора, 21 травня, у Нововолинську, відео поширено в окремих соцмережах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час конфлікту, після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний житель Нововолинської громади побив 21-річного військового, жителя Нововолинська.

Постраждалий звернувся за допомогою до медиків.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Порушник - цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби.

Наразі встановлюються всі обставини.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, військовий, побиття
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