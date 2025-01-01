Скільки на Волині є доз вакцини від гепатиту B

Скільки на Волині є доз вакцини від гепатиту B
У медичних закладах Волинської області станом на травень є понад три тисячі доз вакцини від гепатиту B.

Про це Суспільне розповіла заступниця керівника Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.

Існує п’ять основних типів гепатиту, проте держава безоплатно забезпечує громадян вакциною лише від вірусу гепатиту В. Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинацію роблять дітям до одного року.

“Ми робимо закупівлю вакцин за держбюджетом, є гуманітарні постачання. Вакцини зберігаються у нас на складі. У нас немає однієї схеми їх розвезення по медзакладах. Ми їх надаємо зважаючи на їх запити″, — Зазначила Ірина Єнжиєвська.
У 2025 році в області зареєстрували один випадок вірусного гепатиту В у дорослої людини. Хронічний вірусний гепатит В прослідкували у 29 людей, серед них — двоє дітей.

У минулому році на Волині це вірусне захворювання зафіксували у 19 людей, зокрема у однієї дитини.

Довідково: гепатит B вважається одним з найбільш небезпечних видів вірусного захворювання. Хронічний гепатит може спричинити ускладнення та викликати цироз і рак печінки. Він передається статевим шляхом, при хірургічному та стоматологічному втручанні, а також при відвідуванні косметологічних закладів.

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Теги: гепатит B, Волинь
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