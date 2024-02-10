У Луцьку батько з трирічною донькою отруїлися чадним газом

У Луцьку рятувальники надали допомогу батькові з трирічною донькою, які ймовірно отруїлися чадним газом.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 травня о 22:13 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка не може зв’язатися зі своїм чоловіком, який разом із донькою перебував у квартирі на третьому поверсі одного з будинків у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького.На місце події скеровано рятувальників Аварійно-рятувальної частини міста. Прибувши на місце виклику, надзвичайники за допомогою спеціального інструменту відчинили двері квартири. У помешканні вони виявили 27-річного чоловіка та його трирічну доньку без свідомості.Рятувальники разом із медиками за допомогою ношей оперативно винесли постраждалих із квартири на вулицю до автомобіля швидкої допомоги. Обох госпіталізовано до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.Також із квартири врятували двох котів, які, ймовірно, теж зазнали впливу токсичних випарів.Причини події з'ясовують фахівці.