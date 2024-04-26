Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд для визначення нової придатності до служби.Про це повідомили у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.Для отримання направлення на військово-лікарську комісію необхідно звернутися:особисто до ТЦК та СП за місцем реєстрації;або онлайн — через електронний кабінет військовозобов’язаного у додатку “Резерв+”.паспорт громадянина України;військово-облікові документи;медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.Гаряча лінія Міноборони: 1512Мобільний додаток «Резерв+»Територіальні центри комплектування за місцем реєстраціїЗ 4 травня 2024 року втрачають чинність формулювання на кшталт:«обмежено придатний до військової служби»;«непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».Це означає, що всі, хто раніше мав такий статус, мають пройти повторний огляд, щоби їхній стан було визначено відповідно до нових норм."Не зволікайте — пройти повторний медогляд потрібно до 5 червня 2025 року", - наголошують у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.