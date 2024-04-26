Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня
Сьогодні, 13:41
Громадяни України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд для визначення нової придатності до служби.
Про це повідомили у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Як пройти повторний огляд?
Для отримання направлення на військово-лікарську комісію необхідно звернутися:
особисто до ТЦК та СП за місцем реєстрації;
або онлайн — через електронний кабінет військовозобов’язаного у додатку “Резерв+”.
Необхідні документи:
паспорт громадянина України;
військово-облікові документи;
медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.
Де дізнатися більше?
Гаряча лінія Міноборони: 1512
Мобільний додаток «Резерв+»
Територіальні центри комплектування за місцем реєстрації
Чому це важливо?
З 4 травня 2024 року втрачають чинність формулювання на кшталт:
«обмежено придатний до військової служби»;
«непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».
Це означає, що всі, хто раніше мав такий статус, мають пройти повторний огляд, щоби їхній стан було визначено відповідно до нових норм.
"Не зволікайте — пройти повторний медогляд потрібно до 5 червня 2025 року", - наголошують у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
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Про це повідомили у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Як пройти повторний огляд?
Для отримання направлення на військово-лікарську комісію необхідно звернутися:
особисто до ТЦК та СП за місцем реєстрації;
або онлайн — через електронний кабінет військовозобов’язаного у додатку “Резерв+”.
Необхідні документи:
паспорт громадянина України;
військово-облікові документи;
медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.
Де дізнатися більше?
Гаряча лінія Міноборони: 1512
Мобільний додаток «Резерв+»
Територіальні центри комплектування за місцем реєстрації
Чому це важливо?
З 4 травня 2024 року втрачають чинність формулювання на кшталт:
«обмежено придатний до військової служби»;
«непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».
Це означає, що всі, хто раніше мав такий статус, мають пройти повторний огляд, щоби їхній стан було визначено відповідно до нових норм.
"Не зволікайте — пройти повторний медогляд потрібно до 5 червня 2025 року", - наголошують у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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