Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня

Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня
Громадяни України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд для визначення нової придатності до служби.

Про це повідомили у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

Як пройти повторний огляд?

Для отримання направлення на військово-лікарську комісію необхідно звернутися:

особисто до ТЦК та СП за місцем реєстрації;

або онлайн — через електронний кабінет військовозобов’язаного у додатку “Резерв+”.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України;

військово-облікові документи;

медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.

Де дізнатися більше?

Гаряча лінія Міноборони: 1512

Мобільний додаток «Резерв+»

Територіальні центри комплектування за місцем реєстрації

Чому це важливо?

З 4 травня 2024 року втрачають чинність формулювання на кшталт:

«обмежено придатний до військової служби»;

«непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Це означає, що всі, хто раніше мав такий статус, мають пройти повторний огляд, щоби їхній стан було визначено відповідно до нових норм.

"Не зволікайте — пройти повторний медогляд потрібно до 5 червня 2025 року", - наголошують у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

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Теги: медогляд, обмежено придатні
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