На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»
Припинили діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину зі збитками довкіллю на суму понад 350 млн грн. У її складі – семеро учасників, серед яких директор однієї з філій ДП «Ліси України».

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Їм повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі в злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища (ст. 255, ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, підприємець наприкінці 2021 року створив злочинну організацію для незаконного видобутку бурштину в промислових масштабах на території Рівненської області.

Щоб надати протиправній діяльності вигляду законності компанія, керівником і засновником якої є організатор угруповання, отримала два спеціальні дозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину на 20 га землі лісфонду.

Кожен з учасників мав чітко визначені обов’язки: забезпечення технікою, пошук копачів, зважування та пакування бурштину, контроль за переміщенням, організація збуту, маскування незаконної діяльності, а також підтримка контактів із правоохоронними та державними органами.
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

Із червня 2022 року по травень 2024 року учасники злочинної організації за сприяння посадовця лісового господарства, порушивши вимоги законодавства про надра, видобули понад 5 тонн бурштину. Видобутком займалися як у межах ділянок із дозволами на геологічне вивчення, так і поза ними.
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

Відповідно до законодавства під час геологічного вивчення дозволяється видобуток не більше 5 кг бурштину на 1 га родовища. Надалі має відбутися затвердження запасів у Державній комісії України по запасах корисних копалин і лише після цього – отримання дозволу на промисловий видобуток.
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

Проведені експертизи підтвердили завдану довкіллю шкоду внаслідок самовільного користування надрами.

Шістьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»
На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину: серед учасників - директор однієї з філій ДП «Ліси України»

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Теги: Рівненщина, бурштин
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