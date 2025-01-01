Воїни волинської бригади посіли друге місце на змаганнях дронових підрозділів
Сьогодні, 12:30
Команда батальйону безпілотних систем VORON волинської 100-ї окремої механізованої бригади стала призером представницьких змагань серед підрозділів Сил оборони «Дикі Дрони».
Дронарі «Сталевої Сотки» вибороли друге місце у категорії «Командна взаємодія», - повідомляє у фейсбуці військова частина.
Дощ та вітер. Важкі умови для польотів, що наближені до бойових. В небі гуркіт пропелерів. Це про наймасштабніші змагання дронових підрозділів – «Дикі Дрони», інформує у фейсбуці UAlandforces media.
Погані умови лише додали драйву: трасу проходили з перешкодами, спринтом, стрільбою по рухомих цілях, а в змаганнях на злагодження – три типи дронів виконували одне завдання як бойова команда. Участь взяли екіпажі з 19 бойових частин Сил оборони України показували свою майстерність в керуванні сучасними засобами ведення бою.
Тепер про переможців.
FPV-номінація:
– 93-тя ОМБр Холодний Яр;
– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.
У командній взаємодії:
– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ;
– 93-та ОМБр Холодний Яр.
Цікава деталь: «Ахіллес» спочатку навіть не вийшов до фіналу. Але після вибуття «Сапсана» отримали шанс – і використали його на повну.
Організатор – спільнота DYKA GONKA. Подія стала вдвічі масштабнішою за минулорічну, і точно – не остання.
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Дронарі «Сталевої Сотки» вибороли друге місце у категорії «Командна взаємодія», - повідомляє у фейсбуці військова частина.
Дощ та вітер. Важкі умови для польотів, що наближені до бойових. В небі гуркіт пропелерів. Це про наймасштабніші змагання дронових підрозділів – «Дикі Дрони», інформує у фейсбуці UAlandforces media.
Погані умови лише додали драйву: трасу проходили з перешкодами, спринтом, стрільбою по рухомих цілях, а в змаганнях на злагодження – три типи дронів виконували одне завдання як бойова команда. Участь взяли екіпажі з 19 бойових частин Сил оборони України показували свою майстерність в керуванні сучасними засобами ведення бою.
Тепер про переможців.
FPV-номінація:
– 93-тя ОМБр Холодний Яр;
– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.
У командній взаємодії:
– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ;
– 93-та ОМБр Холодний Яр.
Цікава деталь: «Ахіллес» спочатку навіть не вийшов до фіналу. Але після вибуття «Сапсана» отримали шанс – і використали його на повну.
Організатор – спільнота DYKA GONKA. Подія стала вдвічі масштабнішою за минулорічну, і точно – не остання.
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