Воїни волинської бригади посіли друге місце на змаганнях дронових підрозділів

Воїни волинської бригади посіли друге місце на змаганнях дронових підрозділів
Команда батальйону безпілотних систем VORON волинської 100-ї окремої механізованої бригади стала призером представницьких змагань серед підрозділів Сил оборони «Дикі Дрони».

Дронарі «Сталевої Сотки» вибороли друге місце у категорії «Командна взаємодія», - повідомляє у фейсбуці військова частина.

Дощ та вітер. Важкі умови для польотів, що наближені до бойових. В небі гуркіт пропелерів. Це про наймасштабніші змагання дронових підрозділів – «Дикі Дрони», інформує у фейсбуці UAlandforces media.

Погані умови лише додали драйву: трасу проходили з перешкодами, спринтом, стрільбою по рухомих цілях, а в змаганнях на злагодження – три типи дронів виконували одне завдання як бойова команда. Участь взяли екіпажі з 19 бойових частин Сил оборони України показували свою майстерність в керуванні сучасними засобами ведення бою.

Тепер про переможців.

FPV-номінація:

– 93-тя ОМБр Холодний Яр;
– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

У командній взаємодії:

– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;
– 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ;
– 93-та ОМБр Холодний Яр.

Цікава деталь: «Ахіллес» спочатку навіть не вийшов до фіналу. Але після вибуття «Сапсана» отримали шанс – і використали його на повну.

Організатор – спільнота DYKA GONKA. Подія стала вдвічі масштабнішою за минулорічну, і точно – не остання.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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