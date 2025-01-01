Воїни волинської бригади посіли друге місце на змаганнях дронових підрозділів

Командаволинської 100-ї окремої механізованої бригади стала призером представницьких змагань серед підрозділів Сил оборони «Дикі Дрони».Дронарі «Сталевої Сотки» вибороли друге місце у категорії «Командна взаємодія», - повідомляє у фейсбуці військова частина.Дощ та вітер. Важкі умови для польотів, що наближені до бойових. В небі гуркіт пропелерів. Це про наймасштабніші змагання дронових підрозділів – «Дикі Дрони», інформує у фейсбуці UAlandforces media.Погані умови лише додали драйву: трасу проходили з перешкодами, спринтом, стрільбою по рухомих цілях, а в змаганнях на злагодження – три типи дронів виконували одне завдання як бойова команда. Участь взяли екіпажі з 19 бойових частин Сил оборони України показували свою майстерність в керуванні сучасними засобами ведення бою.Тепер про переможців.– 93-тя ОМБр Холодний Яр;– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;– 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.– Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем;– 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ;– 93-та ОМБр Холодний Яр.Цікава деталь: «Ахіллес» спочатку навіть не вийшов до фіналу. Але після вибуття «Сапсана» отримали шанс – і використали його на повну.Організатор – спільнота DYKA GONKA. Подія стала вдвічі масштабнішою за минулорічну, і точно – не остання.