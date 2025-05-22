Зеленський про обмін «1000 на 1000»: зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із рф

Зеленський про обмін «1000 на 1000»: зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із рф
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі "1000 на 1000". За його словами, Україна вивчає список людей, який подали з російської сторони.

Про це повідомив Зеленський, пише Українська правда.

"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.

Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості...

Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - йдеться в повідомленні.

За його словами, до процесу обміну залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.

Він додав, що це одне з ключових завдань України: "повернути всіх наших людей із російської неволі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.

16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.

17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

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Теги: Росія, Україна, війна
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