Зеленський про обмін «1000 на 1000»: зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із рф

Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі "1000 на 1000". За його словами, Україна вивчає список людей, який подали з російської сторони.



Про це повідомив Зеленський, пише



"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.



Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості...



Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - йдеться в повідомленні.



За його словами, до процесу обміну залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.



Він додав, що це одне з ключових завдань України: "повернути всіх наших людей із російської неволі".



Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.



Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.



16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.



Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.



17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпровів нараду щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі "1000 на 1000". За його словами, Україна вивчає список людей, який подали з російської сторони.Про це повідомив Зеленський, пише Українська правда "Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості...Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - йдеться в повідомленні.За його словами, до процесу обміну залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.Він додав, що це одне з ключових завдань України: "повернути всіх наших людей із російської неволі".Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.Очільник Головного управління розвідкивважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.16 травня заступник начальника ГУР Міноборони Україниповідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

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