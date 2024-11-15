Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»

Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»
СБУ та Нацполіція ліквідували на Волині чергову «схему для ухилянтів».

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Харківщини, який намагався налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.

За матеріалами справи, зловмисником виявився 46-річний чоловік, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.

Фігурант підшуковував потенційних ухилянтів у мережі Інтернет та обіцяв за гроші переправити їх до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.

Такі «послуги» зловмисник оцінював у 8 тис. євро з особи. Крім того, за додаткову сплату 1700 доларів США він обіцяв забезпечити трансфер для ухилянтів з Волинської області до кордону з Румунією.

Правоохоронці затримали зловмисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов’язаних чоловіків, у напрямку Закарпатської області.

Фігуранту уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»

Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, Держприкодонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»

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Теги: Волинь, схема, ухилянти
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