Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Харківщини, який намагався налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.



За матеріалами справи, зловмисником виявився 46-річний чоловік, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.



Фігурант підшуковував потенційних ухилянтів у мережі Інтернет та обіцяв за гроші переправити їх до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.



Такі «послуги» зловмисник оцінював у 8 тис. євро з особи. Крім того, за додаткову сплату 1700 доларів США він обіцяв забезпечити трансфер для ухилянтів з Волинської області до кордону з Румунією.



Правоохоронці затримали зловмисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов’язаних чоловіків, у напрямку Закарпатської області.



Фігуранту уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.



Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, Держприкодонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція ліквідували на Волині чергову «схему для ухилянтів».Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Харківщини, який намагався налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.За матеріалами справи, зловмисником виявився 46-річний чоловік, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.Фігурант підшуковував потенційних ухилянтів у мережі Інтернет та обіцяв за гроші переправити їх до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.Такі «послуги» зловмисник оцінював у 8 тис. євро з особи. Крім того, за додаткову сплату 1700 доларів США він обіцяв забезпечити трансфер для ухилянтів з Волинської області до кордону з Румунією.Правоохоронці затримали зловмисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов’язаних чоловіків, у напрямку Закарпатської області.Фігуранту уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, Держприкодонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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