Обіцяв переправити до Румунії: на Волині житель Харківщини організував «схему для ухилянтів»
Сьогодні, 16:09
СБУ та Нацполіція ліквідували на Волині чергову «схему для ухилянтів».
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Харківщини, який намагався налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.
За матеріалами справи, зловмисником виявився 46-річний чоловік, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.
Фігурант підшуковував потенційних ухилянтів у мережі Інтернет та обіцяв за гроші переправити їх до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.
Такі «послуги» зловмисник оцінював у 8 тис. євро з особи. Крім того, за додаткову сплату 1700 доларів США він обіцяв забезпечити трансфер для ухилянтів з Волинської області до кордону з Румунією.
Правоохоронці затримали зловмисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов’язаних чоловіків, у напрямку Закарпатської області.
Фігуранту уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, Держприкодонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Харківщини, який намагався налагодили протиправний механізм ухилення від мобілізації.
За матеріалами справи, зловмисником виявився 46-річний чоловік, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації.
Фігурант підшуковував потенційних ухилянтів у мережі Інтернет та обіцяв за гроші переправити їх до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.
Такі «послуги» зловмисник оцінював у 8 тис. євро з особи. Крім того, за додаткову сплату 1700 доларів США він обіцяв забезпечити трансфер для ухилянтів з Волинської області до кордону з Румунією.
Правоохоронці затримали зловмисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов’язаних чоловіків, у напрямку Закарпатської області.
Фігуранту уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до кримінальної відповідальності.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції, Держприкодонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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