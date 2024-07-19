На Волині двоє мешканців Рівненщини пропонували прикордоннику понад 8 тисяч доларів, аби потрапити до Польщі

На Волині двоє мешканців Рівненщини намагалися підкупити прикордонника, аби потрапити до Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Днями правоохоронці в пункті пропуску «Устилуг» затримали двох жителів Рівненської області 1999 року народження, які задля незаконного перетину українсько-польської межі планували дати неправомірну вигоду військовослужбовцю Волинського прикордонного загону.Кожен із чоловіків запропонував прикордоннику по 4200 доларів США за безперешкодне потрапляння до Республіки Польща. Їх затримали «на гарячому» під час спроби надання інспектору згаданої суми коштів.Затримання проводилося міжвідомчою групою у складі оперативних працівників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід», співробітниками Волинського управління ДВБ НП та слідчого управління ГУ НП у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Молодикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрано міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.