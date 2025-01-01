«Де дешевше?»: огляд акцій у супермаркетах Луцька
Сьогодні, 17:55
ВолиньPost промоніторив знижки, спеціальні пропозиції, вигідні акції та розіграші в найбільших супермаркетах Луцька.
Цей огляд допоможе лучанам та гостям міста краще спланувати свої покупки на найближчий тиждень, заощаджувати кошти та не пропускати найкращі пропозиції.
У супермаркетах «Салют» з 15 по 29 травня діють акції на низку товарів. Зокрема, найбільші знижки на такі продукти:
- Молоко «Галичина» — від 36 грн
- Масло «Молокія» — 84 грн (знижка 28%)
- Мексиканська суміш — 66,90 грн (знижка 29%)
- Сир «Дорблю» ТМ «Kaserei» — 67 грн (знижка 27%)
- Ковбаса «Татарська» ТМ «Забіяка» — 279 грн/кг (знижка 29%)
- Варена ковбаса «Олів’є» ТМ «Забіяка» — 159 грн/кг (знижка 39%)
- Сосиски «Фірмові» ТМ «Забіяка» — 214,90 грн/кг (знижка 27%)
- Майонез «Провансаль» 600 г — 73,90 грн (знижка 30%)
- Чай «Pickwick» — 49 грн (знижка 68%)
- Шоколад «Veri Peri» від ТМ «Millennium» — 109,90 грн (знижка 31%)
- Морозиво «Супер шоколад» та «Пломбір 100%» — 20,90 грн (знижка 37%)
Крім того, у супермаркеті протягом травня діє розіграш подарунків. Щоб стати учасником, потрібно придбати продукцію торгових марок «М’ясний Хутір» або «PARÓWKI» з бонусною карткою «Салют». Серед призів — гриль, набір для шашлику та ковбаски.
Також тут є постійна акція «Кожна десята кава безплатна». А з понеділка по неділю з 8:00 до 10:00 у магазині діє знижка 30% на ранкову каву.
З 1 по 28 травня в мережі магазинів «Сімі» на низку товарів діють знижки. Ось найбільші з них:
- Йогурти ТМ «Галичина» — 35 грн (знижка 27%)
- Сосиски «Альпійські» — 189 грн/кг
- Кабаноси ТМ «Дмитрук» — 59 грн (знижка 25%)
- Макарони «Barilla» — 55 грн (знижка 27%)
- Пиво «Corona» — 44 грн (знижка 41%)
- Пиво «Львівське 1715», 1 л — 49 грн (знижка 27%)
- Шоколад «Lacmi» (великі плитки) — 145 грн (знижка 35%)
- Вафлі «Артек» ТМ «Світоч» (великі) — 49 грн (знижка 32%)
- Крекер ТМ «Yarych» — 25 грн (знижка 29%)
- Кава «Форт» — 159 грн (знижка 40%)
У мережі діють комбіновані пропозиції: при купівлі бургера Xlarge, картопляного мікса або хот-дога напій додається за 10 грн.
Також у магазинах є акційна програма «Разом дешевше». При купівлі двох і більше одиниць певних товарів їхня вартість зменшується у порівнянні з ціною однієї одиниці.
Крім того, до 28 травня у «Сімі» триває розіграш чотирьох електросамокатів.
У період з 15 по 28 травня в мережі супермаркетів «Рукавичка» діють знижки на широкий асортимент товарів. Серед них — найвигідніші пропозиції:
- Майонез «Королівський» ТМ «Королівський смак» — 18,90 грн (знижка 35%)
- Сардельки «Філейні» ТМ «М’ясовита» — 199 грн/кг (знижка 29%)
- Макарони «Pastelia» — 35 грн (знижка 32%)
- Вермішель «Мівіна» — 14,90 грн (знижка 25%)
- Йогурти питні ТМ «Дольче» — 27,99 грн (знижка 31%)
- Печиво «Орео» — 27,99 грн (знижка 47%)
- Шоколад «Milka» (велика плитка) — 149,90 грн (знижка 36%)
- Морозиво-ріжок «Три шоколади» ТМ «Рудь» — 39,90 грн (знижка 48%)
- Квас «Львівський» ТМ «Перша приватна броварня» — 49,90 грн (знижка 32%)
У мережі також діє акційна пропозиція: кожна десята кава надається безоплатно. За аналогічною схемою діє акція на піцу «Апетитна» та сендвіч «Ситний» — кожна десята одиниця безкоштовно.
З 22 травня до 4 червня в супермаркеті «Там-Там» діють знижки на різноманітні продукти. Найвигідніші пропозиції:
- Сметана ТМ «Радимо», 15% — 39,90 грн (знижка 20%)
- Масло 72% ТМ «Радимо» — 79,90 грн (знижка 20%)
- Сир плавлений ТМ «Звенигора» — 19,90 грн (знижка 33%)
- Сардини ТМ «Аквамарин» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Рис довгозернистий ТМ «Чемпіон» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Чипси «Lay’s» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Кава «Jacobs» — 199 грн (знижка 40%)
- Чай Ahmad «Королівський стандарт» — 59 грн (знижка 34%)
- Шоколадка пориста від ТМ «Millennium» — 49,90 грн (знижка 37%)
Також щодня є знижки на ще більше позицій. Усі можна відслідкувати на сторінках гіпермаркету в соцмережах.
У супермаркетах «Сільпо» постійно діє сила силенна знижок, які оновлюються щотижня. Ось, які найбільші нам вдалося знайти:
- Сьомга слабосолена ТМ «Norven», 130 г — 159 грн (знижка 41%)
- Авокадо «Puro Gusto» — 59,99 грн (знижка 33%)
- Сметана «Селянська», 20% — 49,99 грн (знижка 31%)
- Сир кисломолочний ТМ «Ферма» — 69,90 грн (знижка 29%)
- Чипси «Люкс» з сиром — 49,99 грн (знижка 29%)
- Кукурудза ТМ «WellDar» — 39,99 грн (знижка 41%)
- Печиво «Delicia» зі смаком апельсина — 49,99 грн (знижка 38%)
- Паста горіхова Milka з фундуком — 139 грн (знижка 39%)
- Віскі High Commissioner Blended Scotch — 499 грн (знижка 39%)
До 4 червня знижки на продукти власної торгової марки мережі під назвою «Премія» сягають 43%.
Крім того, у «Сільпо» постійно діє акція «Гуртом дешевше»: при купівлі від двох одиниць товару надається знижка на кожну з них.
А до 28 травня – ціна доставки продуктів з супермаркетів мережі вартує наполовину дешевше.
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Цей огляд допоможе лучанам та гостям міста краще спланувати свої покупки на найближчий тиждень, заощаджувати кошти та не пропускати найкращі пропозиції.
Салют
У супермаркетах «Салют» з 15 по 29 травня діють акції на низку товарів. Зокрема, найбільші знижки на такі продукти:
- Молоко «Галичина» — від 36 грн
- Масло «Молокія» — 84 грн (знижка 28%)
- Мексиканська суміш — 66,90 грн (знижка 29%)
- Сир «Дорблю» ТМ «Kaserei» — 67 грн (знижка 27%)
- Ковбаса «Татарська» ТМ «Забіяка» — 279 грн/кг (знижка 29%)
- Варена ковбаса «Олів’є» ТМ «Забіяка» — 159 грн/кг (знижка 39%)
- Сосиски «Фірмові» ТМ «Забіяка» — 214,90 грн/кг (знижка 27%)
- Майонез «Провансаль» 600 г — 73,90 грн (знижка 30%)
- Чай «Pickwick» — 49 грн (знижка 68%)
- Шоколад «Veri Peri» від ТМ «Millennium» — 109,90 грн (знижка 31%)
- Морозиво «Супер шоколад» та «Пломбір 100%» — 20,90 грн (знижка 37%)
Крім того, у супермаркеті протягом травня діє розіграш подарунків. Щоб стати учасником, потрібно придбати продукцію торгових марок «М’ясний Хутір» або «PARÓWKI» з бонусною карткою «Салют». Серед призів — гриль, набір для шашлику та ковбаски.
Також тут є постійна акція «Кожна десята кава безплатна». А з понеділка по неділю з 8:00 до 10:00 у магазині діє знижка 30% на ранкову каву.
Сімі (7/23)
З 1 по 28 травня в мережі магазинів «Сімі» на низку товарів діють знижки. Ось найбільші з них:
- Йогурти ТМ «Галичина» — 35 грн (знижка 27%)
- Сосиски «Альпійські» — 189 грн/кг
- Кабаноси ТМ «Дмитрук» — 59 грн (знижка 25%)
- Макарони «Barilla» — 55 грн (знижка 27%)
- Пиво «Corona» — 44 грн (знижка 41%)
- Пиво «Львівське 1715», 1 л — 49 грн (знижка 27%)
- Шоколад «Lacmi» (великі плитки) — 145 грн (знижка 35%)
- Вафлі «Артек» ТМ «Світоч» (великі) — 49 грн (знижка 32%)
- Крекер ТМ «Yarych» — 25 грн (знижка 29%)
- Кава «Форт» — 159 грн (знижка 40%)
У мережі діють комбіновані пропозиції: при купівлі бургера Xlarge, картопляного мікса або хот-дога напій додається за 10 грн.
Також у магазинах є акційна програма «Разом дешевше». При купівлі двох і більше одиниць певних товарів їхня вартість зменшується у порівнянні з ціною однієї одиниці.
Крім того, до 28 травня у «Сімі» триває розіграш чотирьох електросамокатів.
Рукавичка
У період з 15 по 28 травня в мережі супермаркетів «Рукавичка» діють знижки на широкий асортимент товарів. Серед них — найвигідніші пропозиції:
- Майонез «Королівський» ТМ «Королівський смак» — 18,90 грн (знижка 35%)
- Сардельки «Філейні» ТМ «М’ясовита» — 199 грн/кг (знижка 29%)
- Макарони «Pastelia» — 35 грн (знижка 32%)
- Вермішель «Мівіна» — 14,90 грн (знижка 25%)
- Йогурти питні ТМ «Дольче» — 27,99 грн (знижка 31%)
- Печиво «Орео» — 27,99 грн (знижка 47%)
- Шоколад «Milka» (велика плитка) — 149,90 грн (знижка 36%)
- Морозиво-ріжок «Три шоколади» ТМ «Рудь» — 39,90 грн (знижка 48%)
- Квас «Львівський» ТМ «Перша приватна броварня» — 49,90 грн (знижка 32%)
У мережі також діє акційна пропозиція: кожна десята кава надається безоплатно. За аналогічною схемою діє акція на піцу «Апетитна» та сендвіч «Ситний» — кожна десята одиниця безкоштовно.
Там Там
З 22 травня до 4 червня в супермаркеті «Там-Там» діють знижки на різноманітні продукти. Найвигідніші пропозиції:
- Сметана ТМ «Радимо», 15% — 39,90 грн (знижка 20%)
- Масло 72% ТМ «Радимо» — 79,90 грн (знижка 20%)
- Сир плавлений ТМ «Звенигора» — 19,90 грн (знижка 33%)
- Сардини ТМ «Аквамарин» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Рис довгозернистий ТМ «Чемпіон» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Чипси «Lay’s» — 49,90 грн (знижка 29%)
- Кава «Jacobs» — 199 грн (знижка 40%)
- Чай Ahmad «Королівський стандарт» — 59 грн (знижка 34%)
- Шоколадка пориста від ТМ «Millennium» — 49,90 грн (знижка 37%)
Також щодня є знижки на ще більше позицій. Усі можна відслідкувати на сторінках гіпермаркету в соцмережах.
Сільпо
У супермаркетах «Сільпо» постійно діє сила силенна знижок, які оновлюються щотижня. Ось, які найбільші нам вдалося знайти:
- Сьомга слабосолена ТМ «Norven», 130 г — 159 грн (знижка 41%)
- Авокадо «Puro Gusto» — 59,99 грн (знижка 33%)
- Сметана «Селянська», 20% — 49,99 грн (знижка 31%)
- Сир кисломолочний ТМ «Ферма» — 69,90 грн (знижка 29%)
- Чипси «Люкс» з сиром — 49,99 грн (знижка 29%)
- Кукурудза ТМ «WellDar» — 39,99 грн (знижка 41%)
- Печиво «Delicia» зі смаком апельсина — 49,99 грн (знижка 38%)
- Паста горіхова Milka з фундуком — 139 грн (знижка 39%)
- Віскі High Commissioner Blended Scotch — 499 грн (знижка 39%)
До 4 червня знижки на продукти власної торгової марки мережі під назвою «Премія» сягають 43%.
Крім того, у «Сільпо» постійно діє акція «Гуртом дешевше»: при купівлі від двох одиниць товару надається знижка на кожну з них.
А до 28 травня – ціна доставки продуктів з супермаркетів мережі вартує наполовину дешевше.
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