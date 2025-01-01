«Де дешевше?»: огляд акцій у супермаркетах Луцька

Салют

Сімі (7/23)

Рукавичка

Там Там

Сільпо

промоніторив знижки, спеціальні пропозиції, вигідні акції та розіграші в найбільших супермаркетах Луцька.Цей огляд допоможе лучанам та гостям міста краще спланувати свої покупки на найближчий тиждень, заощаджувати кошти та не пропускати найкращі пропозиції.У супермаркетах «Салют» з 15 по 29 травня діють акції на низку товарів. Зокрема, найбільші знижки на такі продукти:- Молоко «Галичина» — від 36 грн- Масло «Молокія» — 84 грн (знижка 28%)- Мексиканська суміш — 66,90 грн (знижка 29%)- Сир «Дорблю» ТМ «Kaserei» — 67 грн (знижка 27%)- Ковбаса «Татарська» ТМ «Забіяка» — 279 грн/кг (знижка 29%)- Варена ковбаса «Олів’є» ТМ «Забіяка» — 159 грн/кг (знижка 39%)- Сосиски «Фірмові» ТМ «Забіяка» — 214,90 грн/кг (знижка 27%)- Майонез «Провансаль» 600 г — 73,90 грн (знижка 30%)- Чай «Pickwick» — 49 грн (знижка 68%)- Шоколад «Veri Peri» від ТМ «Millennium» — 109,90 грн (знижка 31%)- Морозиво «Супер шоколад» та «Пломбір 100%» — 20,90 грн (знижка 37%)Крім того, у супермаркеті протягом травня діє розіграш подарунків. Щоб стати учасником, потрібно придбати продукцію торгових марок «М’ясний Хутір» або «PARÓWKI» з бонусною карткою «Салют». Серед призів — гриль, набір для шашлику та ковбаски.Також тут є постійна акція «Кожна десята кава безплатна». А з понеділка по неділю з 8:00 до 10:00 у магазині діє знижка 30% на ранкову каву.З 1 по 28 травня в мережі магазинів «Сімі» на низку товарів діють знижки. Ось найбільші з них:- Йогурти ТМ «Галичина» — 35 грн (знижка 27%)- Сосиски «Альпійські» — 189 грн/кг- Кабаноси ТМ «Дмитрук» — 59 грн (знижка 25%)- Макарони «Barilla» — 55 грн (знижка 27%)- Пиво «Corona» — 44 грн (знижка 41%)- Пиво «Львівське 1715», 1 л — 49 грн (знижка 27%)- Шоколад «Lacmi» (великі плитки) — 145 грн (знижка 35%)- Вафлі «Артек» ТМ «Світоч» (великі) — 49 грн (знижка 32%)- Крекер ТМ «Yarych» — 25 грн (знижка 29%)- Кава «Форт» — 159 грн (знижка 40%)У мережі діють комбіновані пропозиції: при купівлі бургера Xlarge, картопляного мікса або хот-дога напій додається за 10 грн.Також у магазинах є акційна програма «Разом дешевше». При купівлі двох і більше одиниць певних товарів їхня вартість зменшується у порівнянні з ціною однієї одиниці.Крім того, до 28 травня у «Сімі» триває розіграш чотирьох електросамокатів.У період з 15 по 28 травня в мережі супермаркетів «Рукавичка» діють знижки на широкий асортимент товарів. Серед них — найвигідніші пропозиції:- Майонез «Королівський» ТМ «Королівський смак» — 18,90 грн (знижка 35%)- Сардельки «Філейні» ТМ «М’ясовита» — 199 грн/кг (знижка 29%)- Макарони «Pastelia» — 35 грн (знижка 32%)- Вермішель «Мівіна» — 14,90 грн (знижка 25%)- Йогурти питні ТМ «Дольче» — 27,99 грн (знижка 31%)- Печиво «Орео» — 27,99 грн (знижка 47%)- Шоколад «Milka» (велика плитка) — 149,90 грн (знижка 36%)- Морозиво-ріжок «Три шоколади» ТМ «Рудь» — 39,90 грн (знижка 48%)- Квас «Львівський» ТМ «Перша приватна броварня» — 49,90 грн (знижка 32%)У мережі також діє акційна пропозиція: кожна десята кава надається безоплатно. За аналогічною схемою діє акція на піцу «Апетитна» та сендвіч «Ситний» — кожна десята одиниця безкоштовно.З 22 травня до 4 червня в супермаркеті «Там-Там» діють знижки на різноманітні продукти. Найвигідніші пропозиції:- Сметана ТМ «Радимо», 15% — 39,90 грн (знижка 20%)- Масло 72% ТМ «Радимо» — 79,90 грн (знижка 20%)- Сир плавлений ТМ «Звенигора» — 19,90 грн (знижка 33%)- Сардини ТМ «Аквамарин» — 49,90 грн (знижка 29%)- Рис довгозернистий ТМ «Чемпіон» — 49,90 грн (знижка 29%)- Чипси «Lay’s» — 49,90 грн (знижка 29%)- Кава «Jacobs» — 199 грн (знижка 40%)- Чай Ahmad «Королівський стандарт» — 59 грн (знижка 34%)- Шоколадка пориста від ТМ «Millennium» — 49,90 грн (знижка 37%)Також щодня є знижки на ще більше позицій. Усі можна відслідкувати на сторінках гіпермаркету в соцмережах.У супермаркетах «Сільпо» постійно діє сила силенна знижок, які оновлюються щотижня. Ось, які найбільші нам вдалося знайти:- Сьомга слабосолена ТМ «Norven», 130 г — 159 грн (знижка 41%)- Авокадо «Puro Gusto» — 59,99 грн (знижка 33%)- Сметана «Селянська», 20% — 49,99 грн (знижка 31%)- Сир кисломолочний ТМ «Ферма» — 69,90 грн (знижка 29%)- Чипси «Люкс» з сиром — 49,99 грн (знижка 29%)- Кукурудза ТМ «WellDar» — 39,99 грн (знижка 41%)- Печиво «Delicia» зі смаком апельсина — 49,99 грн (знижка 38%)- Паста горіхова Milka з фундуком — 139 грн (знижка 39%)- Віскі High Commissioner Blended Scotch — 499 грн (знижка 39%)До 4 червня знижки на продукти власної торгової марки мережі під назвою «Премія» сягають 43%.Крім того, у «Сільпо» постійно діє акція «Гуртом дешевше»: при купівлі від двох одиниць товару надається знижка на кожну з них.А до 28 травня – ціна доставки продуктів з супермаркетів мережі вартує наполовину дешевше.