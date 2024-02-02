Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Сьогодні в Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося вручення нагород воїнам-прикордонникам, які відзначилися під час виконання бойових завдань. Серед відзначених і двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Ордени воїнам-прикордонникам вручив заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майорТак, згідно з указом Президента України медаль «Захиснику Вітчизни» отримав старший солдат. Чоловік народився у Запоріжжі, де близько двадцяти років пропрацював реабілітологом. Після початку великої війни переїхав до Володимира, звідки родом його дружина. Саме тут у лютому 2023 року він був мобілізований до лав прикордонників. Відтоді Микола тричі брав участь у відсічі збройної агресії рф на Сході нашої країни.Під час першої ротації він виконував обов’язки із захисту територіальної цілісності України поблизу сіл Єлизаветівка та Новомихайлівка на Донеччині. На початку минулого року тримав оборону поблизу Авдіївки, де отримав поранення. Під час третього виїзду на передову – обороняв кордон поблизу села Сотницький козачок на Харківщині. Нині продовжує нести службу в одному з підрозділів на українсько-білоруській ділянці держкордону.Медаль «За військову службу Україні» отримав і старший солдатЛучанин, який до війни працював майстром різальних систем на одному з місцевих підприємств, після початку широкомасштабного вторгнення рашистів у 2022 році приєднався до ДФТГ на Турійщині.Згодом чоловік самостійно вирішив мобілізуватися до прикордонного відомства і одразу приєднався до прикордонної комендатури швидкого реагування. У складі цього підрозділу воїн двічі побував у зоні бойових дій на Донеччині.Під час першої ротації він виконував бойові завдання поблизу населених пунктів Побєда та Мар’їнка, а під час другої – тримав фронт біля Авдіївки. Зараз прикордонник вже близько року продовжує служити на кордоні з білоруссю.