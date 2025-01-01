Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

Область

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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